Герман Галущенко повідомив, що більше подробиць про нові тарифи на електроенергію в Україні оприлюднять наступного тижня

Міністерство енергетики наступного тижня представить оновлену постанову про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, яка передбачатиме диференційовані тарифи для населення, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ми хочемо побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який дасть можливість забезпечити соціально вразливий прошарок населення», – сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 18 червня, повідомила агенція УНІАН.

Галущенко додав, що ця стабільність у тарифах на майбутнє дасть можливість для побутових споживачів запланувати і вжити заходів з енергозбереження.

Міністр енергетики уточнив, що вразливі верстви населення, які споживають до 100 кВт*год електроенергії на місяць, отримають зниження тарифу, а для інших тарифи будуть переглянуті.

«З 1 липня буде новий механізм, він передбачає диверсифікацію тарифів залежно від категорії населення . Ми бачимо, що ми можемо захистити соціально вразливі верстви населення. Ми виділяємо населення, яке споживає до 100 кВт», – сказав він.

За його словами, проект постанови передбачає захист тих, хто споживає до 100 кВт*год на місяць шляхом зменшення тарифу.

Нагадаємо, з 1 січня і дотепер вартість електроенергії в Україні становить 1,68 грн/кВт*год. Такий тариф діятиме до кінця червня.