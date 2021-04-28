Кабінет міністрів вирішив залишити без змін тариф на електроенергію для населення. Ціна буде на рівні 1,68 грн за кВт/год до 30 червня, повідомив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні ми продовжуємо механізм дії покладання спеціальних обов’язків до 30 червня. Ціна для людей на електроенергію залишається без змін, 1,68 грн кВт-год», – заявив Шмигаль.

Голова уряду додав, що тепер НАЕК «Енергоатом» і НЕК «Укргідроенерго» продаватимуть електроенергію безпосередньо постачальникам послуг за двосторонніми угодами, без посередника в особі ДП «Гарантований покупець».

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для населення – 90 копійок за перші 100 кВт-год – з січня 2021 року та встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Механізм покладення спеціальних обов’язків (ПСО) полягає в тому, що уряд зобов’язав державні енергогенерувальні компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго» продавати значну частину своєї енергії для потреб населення за цінами, які майже дорівнюють собівартості її виробництва.

Відтепер державні компанії продаватимуть електроенергію за дешевою ціною напряму постачальникам універсальних послуг. Зазвичай це збутові компанії обленерго, у яких в підсумку населення купуватиме електрику за фіксованою ціною 1,68 грн.

Раніше уряд стверджував, що без ПСО ціна електрики для населення становитиме близько 3,3 грн/кВт-год.