Із нового року в Україні відбулося різке зростання вартості газу для населення та його доставки, раніше урядом було скасовано пільговий тариф на електрику. Таке подорожчання комунальних послуг спричинило громадські протести у багатьох областях. За кілька місяців на побутових споживачів ще чекає збільшення тарифів на постачання і відведення холодної води, а також на централізоване опалення та гарячу воду.

Перегляд комунальних тарифів в бік збільшення відбувається щороку зазвичай у першому кварталі, проте цьогоріч таке зростання для українців виявилося особливо болючим на тлі спричиненого кризою зменшення доходів.

Що робити, щоби зменшити суми в платіжках за побутові зручності? Відповідь проста ­– розумно заощаджувати. Українці наразі з різних причин не можуть належним чином впливати на ціноутворення постачальників комунальних послуг, проте економія без дискомфорту – цілком їм по силі.

Навіщо економити?

Як розповів ZAXID.NET експерт із питань енергоефективності Святослав Павлюк, загалом населення країни перебуває у стані так званої енергетичної бідності, за якої фізичні особи або домогосподарства не в змозі обігрівати або забезпечити інші комунальні послуги у своїх будинках за доступною ціною. Вона є наслідком низьких доходів та високого споживання.

«Функція більших доходів населення є функцією економіки. Ми не можемо на це вплинути, адже потрібно багато років, щоби це виправити. Натомість займатися питанням високого споживання ми можемо вже – і це питання енергоефективності в будинках, міських мережах, під час генерації, експортування та споживання енергії», – зазначив він та додав, що збільшеними тарифами розв’язати проблему високого споживання неможливо. Це призведе до масових неплатежів, погіршення якості життя тощо. Заощадження та енергоефективність, себто доцільне використання енергетичних запасів, наразі є єдиним способом вирішити проблему великих рахунків на оплату комунальних послуг.

Економити можна як індивідуально, так й колективно. У першому випадку окреме домогосподарство може заощаджувати на тому, що може регулювати власноруч, наприклад зменшити споживання води через зміну поведінки або ж оновлення сантехніки. Колективне заощадження, коли робиться комплексна енергомодернізація багатоквартирного будинку, є ефективнішими та дає 50-60% економії енергоресурсів.

ZAXID.NET зібрав прості поради для індивідуальної економії для квартири та приватного будинку. Одразу зауважимо, що це легальні інструкції. Методи на кшталт зривання пломб або встановлення спеціальних магнітів на лічильник, щоб уповільнити його оберти, є адміністративно та кримінально караними.

Економія води

Встановіть лічильник . За його наявності кожен сплачує лише за ту воду, яку фактично спожив.

. За його наявності кожен сплачує лише за ту воду, яку фактично спожив. Вчасно вимикайте воду , коли ви вже зробили те, що потрібно. Спочатку закрутіть кран, а вже потім завершуйте розмову, відповідайте на телефонний виклик,відчиняйте вхідні двері тощо.

, коли ви вже зробили те, що потрібно. Спочатку закрутіть кран, а вже потім завершуйте розмову, відповідайте на телефонний виклик,відчиняйте вхідні двері тощо. Користуйтеся справною сантехнікою . Через кран або трубу, котрі протікають, за добу можна втратити від 20 до 200 літрів води. Змішувач краще використовувати із важелем – він швидше змішує потоки гарячої та холодної води, ніж змішувач з двома кранами, відповідно тоді використовується менше води.

. Через кран або трубу, котрі протікають, за добу можна втратити від 20 до 200 літрів води. Змішувач краще використовувати із важелем – він швидше змішує потоки гарячої та холодної води, ніж змішувач з двома кранами, відповідно тоді використовується менше води. Замініть зливний бачок унітаза на сучасний з двома режимами зливу – звичайним та економним. Останній за одне змивання використовує 6 літрів води та заощаджує близько 20 л на день. У звичайному режимі зливний бачок пропускає 10-12 літрів води за одне змивання.

на сучасний з двома режимами зливу – звичайним та економним. Останній за одне змивання використовує 6 літрів води та заощаджує близько 20 л на день. У звичайному режимі зливний бачок пропускає 10-12 літрів води за одне змивання. Коли чистите зуби , то вимикайте воду, коли вона вам не потрібна. За одну хвилину з відкритого на повну потужність крана витікає десь 15 літрів води.

, то вимикайте воду, коли вона вам не потрібна. За одну хвилину з відкритого на повну потужність крана витікає десь 15 літрів води. Приймайте душ, а не ванну . Щоби наповнити ванну треба 140-160 літрів води, для душу – 30-50 літрів. Під час намилювання вимикайте воду і вмикайте її тоді, коли потрібно змити піну.

. Щоби наповнити ванну треба 140-160 літрів води, для душу – 30-50 літрів. Під час намилювання вимикайте воду і вмикайте її тоді, коли потрібно змити піну. Періть білизну за повного навантаження пральної машини , оскільки вона використовує близько 60 літрів води за один цикл.

, оскільки вона використовує близько 60 літрів води за один цикл. Мийте посуд , набравши воду в раковину і закривши злив корком. Споліскувати тарілки й чашки можна в окремій ємності з чистою водою. Ця ж порада є актуальною і для миття овочів та фруктів. Їх краще мити у мисці або невеликій каструлі. Так ви витратите три літри замість 15-ти у проточній воді.

, набравши воду в раковину і закривши злив корком. Споліскувати тарілки й чашки можна в окремій ємності з чистою водою. Ця ж порада є актуальною і для миття овочів та фруктів. Їх краще мити у мисці або невеликій каструлі. Так ви витратите три літри замість 15-ти у проточній воді. Якщо ваша родина велика, є сенс купити посудомийну машину, котра заощаджує близько 10 тис. літрів теплої води на рік.

Економія електроенергії

Вимикайте світло , залишаючи приміщення. Близько 30% електроенергії від місячного обсягу витрачається на освітлення порожніх приміщень.

, залишаючи приміщення. Близько 30% електроенергії від місячного обсягу витрачається на освітлення порожніх приміщень. Замініть лампи у вашому помешканні на енергоощадні. Вони служать вп’ятеро довше, ніж звичайні лампи розжарювання, та споживають електроенергії вдесятеро менше.

у вашому помешканні на енергоощадні. Вони служать вп’ятеро довше, ніж звичайні лампи розжарювання, та споживають електроенергії вдесятеро менше. Використовуйте енергоефективну побутову техніку . Побутові електроприлади мають спеціальне маркування від класу А до G. Клас «А ++» – найбільш енергоощадний.

. Побутові електроприлади мають спеціальне маркування від класу А до G. Клас «А ++» – найбільш енергоощадний. Експлуатуйте холодильник правильно. Не встановлюйте його біля газової плити або опалювальних приладів, у місця, де є пряме сонячне проміння. Не ставте в холодильник гарячу їжу. Дотримуйтесь оптимального температурного режиму в приміщенні — 18-20 градусів.

правильно. Не встановлюйте його біля газової плити або опалювальних приладів, у місця, де є пряме сонячне проміння. Не ставте в холодильник гарячу їжу. Дотримуйтесь оптимального температурного режиму в приміщенні — 18-20 градусів. Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь. Не залишайте їх в режимі сну надовго. Сукупне енергоспоживання побутових електроприладів в цьому режимі може досягати 350-400 кВт*год на рік.

надовго. Сукупне енергоспоживання побутових електроприладів в цьому режимі може досягати 350-400 кВт*год на рік. Енергетики радять перейти на диференційовані тарифи . Уночі електрика в Україні (з 23:00 до 7:00) вдвічі дешевша, ніж вдень. Тому тим, хто працює вночі або має побутову техніку з нічними режимами, можна встановити двозонний лічильник. Він також скоротить витрати від цілодобового використання холодильника. Вартість найпростішого такого лічильника – близько двох тисяч гривень разом зі встановленням.

. Уночі електрика в Україні (з 23:00 до 7:00) вдвічі дешевша, ніж вдень. Тому тим, хто працює вночі або має побутову техніку з нічними режимами, можна встановити двозонний лічильник. Він також скоротить витрати від цілодобового використання холодильника. Вартість найпростішого такого лічильника – близько двох тисяч гривень разом зі встановленням. Замініть стару проводку, адже це зайві витрати електроенергії та пожежна небезпека.

Економія газу

Встановіть газовий лічильник , оскільки за ним завжди вигідніше платити, ніж за середніми показниками.

, оскільки за ним завжди вигідніше платити, ніж за середніми показниками. Оберіть постачальника газу з недорогою пропозицією. На лютий-березень в країні діє урядове обмеження ціни до 6,99 грн за 1м3, проте кілька постачальників вже пропонують газ за меншою вартістю, ніж її встановив Кабмін. До запровадження державного обмеження ціни у постачальників відрізнялися на 40%.

з недорогою пропозицією. На лютий-березень в країні діє урядове обмеження ціни до 6,99 грн за 1м3, проте кілька постачальників вже пропонують газ за меншою вартістю, ніж її встановив Кабмін. До запровадження державного обмеження ціни у постачальників відрізнялися на 40%. Якщо ви готуєте на газовій плиті, використовуйте потужність пальника на належному для тієї чи іншої страви рівні. Відразу після того, як вода закипіла, зменшить вогонь в кілька разів.

Економія тепла

Утепліть квартиру і будинок загалом. Краще це робити спільно із сусідами, внаслідок цього ви зможете економити на комунальних платежах.

загалом. Краще це робити спільно із сусідами, внаслідок цього ви зможете економити на комунальних платежах. Замініть вікна в квартирі на металопластикові. Такі вікна не пропускають холод. Завдяки цього витрати тепла стануть меншими. При цьому одне вікно енергоефективне вікно окупиться вже за 1,5-2 роки.

на металопластикові. Такі вікна не пропускають холод. Завдяки цього витрати тепла стануть меншими. При цьому одне вікно енергоефективне вікно окупиться вже за 1,5-2 роки. Не провітрюйте довго квартиру взимку. Краще одночасно відчинити вікна на на 5 хв.

квартиру взимку. Краще одночасно відчинити вікна на на 5 хв. На батареї встановіть регулятор температури . Так, якщо буде спектно, ви зможете зменшити температуру і відповідно заощадите. Їхня вартість починається від 150 грн і залежить від модифікації. Для встановлення регулятора треба викликати майстра.

. Так, якщо буде спектно, ви зможете зменшити температуру і відповідно заощадите. Їхня вартість починається від 150 грн і залежить від модифікації. Для встановлення регулятора треба викликати майстра. Встановіть за радіатором тепловідбивний екран. Таким чином, більше тепла буде йти на обігрів кімнати, а не на нагрівання стіни за батареєю. Спеціальний матеріал для нього можна купити у будівельному магазині, вартість – від 95 грн. З екраном в приміщенні стане тепліше на 2-5 градусів.

Де взяти гроші

Для суттєвого заощадження потрібний комплексний підхід і, зокрема, проведення енергоаудиту всього будинку. Це потребує великих грошей, яких у власників окремих квартир просто немає. Але якщо у багатоквартирному будинку створене об’єднання співвласників, то це відкриває людям шлях до урядових та муніципальних програм, за якими їм можуть відшкодувати гроші на енергоефективні заходи.

Наприклад, у Львові діє міська програма для ЖБК та ОСББ «Теплий дім». Згідно з нею, міський бюджет відшкодовує до 30% основної суми кредиту на енергоефективність, який ОСББ бере у банку-партнері програми. Максимальна сума компенсації – 1 млн грн. За ці гроші можна поміняти вікна та двері у місцях загального користування, встановити індивідуальний тепловий пункт в будинку, зробити капітальний ремонт інженерних мереж, модернізували систему освітлення, здійснити утеплення будинків та інше.

Також вже кілька років діє державна програма – «Енергодім» від Фонду енергоефективності. Вона передбачає надання ґрантів для ОСББ з часткового відшкодування витрат на заходи з енергетичної ефективності у багатоквартирному будинку.

У програмі є два пакети заходів «Легкий» та «Комплексний», які відрізняються між собою обсягом робіт з енергетичної ефективності у будинку. Мінімальна частка співфінансування мешканців багатоквартирного будинку у першому пакеті – 40%, у другому – 20%. Передбачений обсяг фінансування на 2021 рік – близько 2,7 млрд грн.

«Такі проекти є довгими, але ними треба користуватися, адже рівень економії може становити 40-70%. Нині Фонд енергоефективності – єдине джерело в Україні, де лежать великі гроші, які можна прийти і взяти. Грошей у нього є більше, ніж поданих проектів», – повідомив ZAXID.NET Святослав Павлюк.

Наприклад, нещодавно програмами «Енергодім» та «Теплий дім» скористалось ОСББ «Дбайлива оселя» на вул. Івана Пулюя,9. Це дев’ятиповерховий будинок, зведений близько 40 років тому, із 72 квартирами. Мешканці обрали пакет «Комплексний» та провели модернізацію двох індивідуальних теплових пунктів, заміну трубопроводів, виконали комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, цоколю та інші. Вартість проекту становила 4,6 млн грн, з яких 3,2 млн грн компенсував Фонд енергоефективності, ще 400 тис. грн перерахував міський бюджет. Вартість робіт на кожну квартиру – 184 грн/м2 або близько 11 тис. грн для квартири площею 60 м2. Завдяки модернізації у грудні-січні ОСББ витратило на опалення на 40%, ніж було до того, відповідно мешканці отримали менші рахунки за тепло.

Загалом такі проекти з енергоефективності окуповуються протягом 2-10 років, залежно від складності проекту.

Для будинків без ОСББ або індивідуальних домогосподарств є державна програма «Теплі кредити», скориставшись якою можна замінити газовий котел, встановити енергоощадні склопакети, утеплити будинок тощо. Проте обсяг її фінансування є невеликим, порівняно з Фондом енергоефективності, і становить 150 млн грн на 2021 рік. Термін прийому заявок на участь у цій програмі обмежений – зазвичай він триває з квітня до липня.

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Публікація підготовлена за матеріалами «Прикарпаттяобленерго», 100realty.ua, home.finance.ua, ibud.ua, my-ekonomy.info, energy-evolution.in.ua.