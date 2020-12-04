У Львові ще три багатоповерхівки взяли участь в урядовій програмі «Енергодім». Два будинки розташовані по сусідству на вул. Антонича, 32 та 36, ще один – на вул. Пулюя, 9. Його звели ще в 1976 році. В одних квартирах було холодно, в інших – аж надто тепло. Вікна та двері в коридорах були старі та зовсім не тримали тепло. Втім мешканці цієї дев’ятиповерхівки наважились на модернізацію.

«Це, насамперед, утеплення фасаду будинку, це встановлення ІТП, балансорегулювання по стояках, утеплення труб, теплопостачання гарячої води і також встановлення енергозберігаючих вікон у місцях загального користування і дверних блоків. Очікуємо біля 60% економії теплоносія в цьому будинку», – розповіла Галина Джулай, директорка управляючої компанії «Нове місто».

Загалом таке утеплення будинку обійшлося в понад 4 млн грн, але із своїх гаманців мешканці в середньому сплатять по 11 тис. грн. Якщо не зможуть погасити суми за один раз, то її можна виплачувати впродовж 10-ти років.

Загалом у Львові за цей рік у програмі взяли участь 5 багатоповерхівок.

«Фонд енергоефективності на кожен із цих будинків дає по 70% компенсації витрат. Економія по кожному з цих будинків складає від 30 до 42%. Це те, що підтверджено енергоаудиторами. На гранти можуть розраховувати виключно ОСББ. Тобто, в тих будинках, у яких не створені такі об’єднання, потрібно їх створити», – зазначила Юлія Головатюк-Унгурян, директорка Фонду енергоефективності.

Модернізовані будинки у п’ятницю, 4 грудня, оглянув Надзвичайний і Повноважний посол Європейського Союзу Маті Маасіакс.

«Дуже щасливий мати нагоду ознайомитися з цими проектами. І те, що ці будинки стали теплішими, це в буквальному розумінні зігріває мені серце. Цей весь проект – це спільні зусилля Європейського Союзу, Німеччини, а також уряду України. ЄС надав фонду енергоефективності 100 млн євро і очікуємо, що й українська сторона виконає свої фінансові зобов’язання», – додав Посол.

В енергомодернізації львів'янам допомагає і міська влада.

«Бачимо синергію, що місто вклалося, держава допомогла, в даному випадку ще й область буде компенсовувати відсотки. На даний момент у місті діє програма «Теплий дім», вона цього року продовжена до 2025 року і збільшена максимальна сума компенсації до 1 млн грн», – пояснив Сергій Солтис, начальник міського відділу супроводу ОСББ.

Тож мешканці, які прагнуть зробити будинок теплішим, можуть сподіватись до 80% відшкодування. Модернізовані будинки ще й прослужать на 15-20 років довше.

До слова, як раніше писав ZAXID.NET, для проведення капітальних ремонтів багатоквартирних будинків у Львові діють три програми. Також львів’яни можуть скористатися трьома програмами з енергоефективності.