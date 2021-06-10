Тарифи на тепло не треба буде довго погоджувати з регулятором

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, ухвалила проект постанови, що дозволить органам місцевого самоврядування самостійно встановлювати тарифи на теплопостачання та гарячу воду.

Проект ухвалили вчора, 9 червня, на засіданні Комісії. Тепер упродовж двох тижнів, до 22 червня, триватимуть його обговорення.

Ідея про те, аби передати теплопостачальні підприємства, підконтрольні НКРЕКП, виникла ще раніше. Зараз тарифи на теплопостачання розраховують теплопостачальні підприємства, а розглядає і погоджує їх або їхні окремі складові саме регулятор, тож процедура може затягуватись. Аби спростити її, а також зробити підприємства більш ефективними, в уряді ще торік розробили законопроект №4215 про передачу повноважень на місця, та Верховна Рада досі не розглянула і не проголосувала за нього.

У НКРЕКП кажуть, що ініціативу про передачу повноважень органам місцевого самоврядування підтримали Міністерство розвитку громад, Асоціація міст України, міжгалузева асоціація «Укртеплокомуненерго» та інші. Водночас проти висловились «Рівнетеплокомуненерго», «Черкаситеплокомуненерго» та деякі інші підприємства, хоча в Комісії не назвали причини цього.

До слова, за даними Міністерства розвитку громад і територій, найвищий тариф на централізоване водопостачання за наявності лічильника є у Кропивницькому, де він становить 2137,81 грн за Гкал/год. Найнижчий тариф – у Чернівецькій області, де він становить 1204,62 грн/Гкал.