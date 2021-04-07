Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила 7 квітня постанову (pdf), якою змінила правила постачання природного газу для населення.

Усіх побутових споживачів перевели на обов’язкові контракти з фіксованою ціною протягом 12 місяців. Вже 1 травня ці річні тарифи наберуть чинності. Відмовитися від них можливо, але є певні нюанси.

ZAXID.NET пояснює, що змінилося і чому це стосується кожного.

Як було раніше?

Раніше (з серпня 2020 року і донині) вартість газу для побутових споживачів змінювалася щомісяця. У кожного постачальника вона також була різною. Улітку газ був дешевшим, взимку – дорожчим. Відповідно кожного місяця споживачі отримували його за різною ціною.

Низка постачальних компаній також пропонувала населенню річні, піврічні або ж квартальні тарифи на вибір. Залежно від постачальника, умови приєднання до таких тарифів теж були відмінними. Хтось з компаній вимагав оплатити весь річний обсяг газу наперед, хтось – запроваджував помісячну оплату рівними частинами.

Що змінилося?

Нині всіх побутових споживачів примусово перевели на річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Упродовж цього часу постачальники зобов’язані продавати газ абонентам за фіксованою ціною. Кожна компанія, що працює на цьому ринку, має оприлюднити її до 25 квітня на своєму сайті.

Постачальнику заборонено збільшувати базову річну вартість, проте він має право її зменшити.

Оплата за спожите паливо у річному тарифі буде помісячною. Механізм розрахунків із постачальником при цьому не змінився – спочатку абонент подає показники лічильника облгазу, а потім вже оплачує нараховані кубометри своїй газопостачальній компанії.

Постачальники мають право пропонувати своїм клієнтам і інші тарифи, окрім базового річного. Це можуть бути місячні, кварталі, піврічні тарифи. Проте для підключення до таких тарифів абонент має написати окрему заяву, тоді як річний тариф запроваджується автоматично.

Чому запровадили обов’язкові річні тарифи?

Є кілька причин. Перша – обов’язковий річний тариф запровадили, щоби захистити споживачів від цінових коливань упродовж року.

«…зміни сприятимуть захисту прав побутових споживачів в частині стабілізації цін на природний газ в умовах відкриття ринку природного газу та розвитку конкуренції на ньому», – йдеться в постанові НКРЕКП (pdf).

Друга причина – у такий спосіб влада намагається запобігти невдоволенню населення через значне підвищення вартості газу, яке щороку відбувається із настанням холодів. Як це було цієї зими, коли у регіонах обурені люди перекривали автошляхи та пікетували обласні адміністрації.

Як відмовитися від річного тарифу?

«Відписатися» від такого тарифу можливо – для цього споживач має сповістити свого постачальника про те, що він відмовляється від базової річної пропозиції, та обирає іншу.

Зробити це можна по-різному: надіслати звичайного листа на юридичну адресу компанії-постачальника, надіслати електронного листа, повідомити оператору кол-центру, чат-боту, залишити заяву у мобільному застосунку постачальника або ж у інший спосіб, який передбачає ідентифікацію споживача. Опісля постачальник зобов’язаний повідомити споживача про дату, з якої здійснено перехід на інший тариф, протягом трьох робочих днів з дати такого переходу.

Важливо – якщо абонент вже відмовився від базового річного тарифу, але за деякий час вирішив повернутися до нього, то компанія має право (але не зобов’язана) відмовити споживачеві у повторному приєднанні до такого тарифу.

Чи можна буде змінювати постачальника?

Запровадження обов’язкового річного тарифу жодним чином не впливає на право змінити постачальника природного газу. Якщо вартість річної пропозиції, щомісячні тарифи, якість обслуговування чи інші чинники споживача не влаштовують, він може легко перейти до іншого постачальника. Як це зробити ­ – дізнайтеся з інструкції ZAXID.NET.

Якою буде ціна газу в річних тарифах?

Наразі компанії, що працюють з населенням, не оприлюднювали вартості річних базових пропозицій. Проте заявили, що вже завершують «розробку фіксованих тарифних планів, які захистять українців від сезонних стрибків ціни на газ».

Торік, наприклад, державна компанія «Нафтогаз» пропонувала своїм клієнтам річні тарифи по 4,73-6,45 грн/м3, залежно від дати приєднання та умов угоди. Газзбути з групи «Регіональної газової компанії» продавали газ населенню по 4,49-5,49 грн/м3 в межах тривалих контрактів.

А якщо я вже був на річному контракті?

Споживачі, які обрали річні контракти ще 2020 року, отримуватимуть газ за такою ціною, яка була у них в угодах з постачальними компаніями. Коли спливе термін дії таких угод, тоді їх автоматично переведуть на нові базові річні тарифи.

Чи варто купувати газ за річним тарифом?

Залишатися із базовим річним тарифом чи обрати інший – кожен споживач має вирішити особисто. Перевагою базового тарифу є те, що ціна залишається однаковою протягом року. У місячної пропозиції вартість газу влітку може бути дешевшою, а взимку – стрімко злетіти.

Наприклад торік ціна на газ для населення у теплу пору року коливалась в межах 3-4 грн/м3, натомість після похолодання вартість сягнула 7-10 грн/м3.