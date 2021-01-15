Мітингувальники штурмом взяли приміщення Житомирської облради

Мешканці Житомира влаштували чергову акцію протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Протестувальники штурмом взяли приміщення обласної ради. Про це повідомило «Суспільне» у п’ятницю, 15 січня.

Мітинг розпочався зранку на території двох підприємств – «Житомиргаз» та «Житомиргаз Збут». Згодом протестувальники рушили до «Житомиробленерго». В акції взяли участь приблизно 250-300 осіб.

Протестувальники штурмом взяли приміщення Житомирської обласної ради. Після цього вони разом із представниками місцевої влади пішли до міськради для обговорення ситуації із тарифами.

Нагадаємо, сезонне підвищення вартості газу як товару та збільшення розцінок на його розподіл, а також зростання вартості електроенергії з 1 січня 2021 року, спричинили протести у низці регіонів.

Опісля прем’єр-міністр заявив, що на період карантинних обмежень в Україні запровадять державне регулювання ціни на газ (як товар) для всіх побутових споживачів. Пропонована ціна – 6,99 грн за 1м3. Очікується, що вона буде діяти вже з лютого.