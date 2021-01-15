Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП на засіданні 19 грудня планує розглянути питання щодо зменшення тарифів на доставку (розподіл) газу на 2021 рік для низки газотранспортних компаній. Нові тарифи для населення та непобутових споживачів були затверджені лише місяць тому, однак через «чисельні звернення громадян» комісія хоче змінити свої попередні рішення.

Зокрема, для ПРАТ «Гадячгаз» вартість доставки (розподілу) планують зменшити з 1,72 грн до 1,66 грн (усі ціни вказані за 1 м3 без ПДВ).

Для АТ «Закарпатгаз» – з 1,85 грн до 1,78 грн;

Для АТ «Івано-Франківськгаз» – з 1,91 до 1,79 грн;

ПРАТ«Коростишівгаз» – з 1,75 грн до 1,67 грн;

АТ «Лубнигаз» – з 2,45 грн до 1,79 грн;

ПрАТ «Мелітопольгаз» – 2,18 грн до 1,79 грн;

АТ «Миколаївгаз» – з 1,95 грн до 1,79 грн;

АТ «Полтавагаз» – з 1,93 грн до 1,78 грн;

ПрАТ «Тернопільгаз» – з 2,17 грн до 1,79 грн;

АТ «Тисменицягаз» – з 2,37 грн до 1,79 грн;

ПрАТ «Уманьгаз» – з 2,08 грн до 1,78 грн;

АТ «Харківгаз» – з 1,90 грн до 1,79 грн;

АТ «Чернівцігаз» – з 2,30 грн до 1,78 грн;

ТОВ «Газовик» – з 2,55 грн до 1,79 грн.

Переглянути нещодавно затверджені тарифи НКРЕКП вирішила «враховуючи чисельні звернення громадян». «З метою недопущення соціальної напруги серед населення та додаткового захисту споживачів природного газу, пропонується здійснити перегляд тарифів на послуги розподілу природного газу для Операторів ГРМ та внести зміни до відповідних постанов НКРЕКП», – йдеться в тексті постанови, яку мають розглянути 19 січня.

Загалом в Україні провадять діяльність понад 40 облгазів, проте вартість доставки газу наразі планують змінити лише для 14-ти, вказаних вище. У переліку немає «Львівгазу», який спочатку просив підвищити йому тариф на 2021 року вчетверо, проте НКРЕКП затвердила компанії тариф, у 1,7 раза вищий від чинного 2020 року.

Нагадаємо, сезонне підвищення вартості газу як товару та збільшення розцінок на його розподіл, а також зростання вартості електроенергії з 1 січня 2021 року, спричинили протести у низці регіонів.

Опісля прем’єр-міністр заявив, що на період карантинних обмежень в Україні запровадять державне регулювання ціни на газ (як товар) для всіх побутових споживачів. Пропонована ціна – 6,99 грн за 1м3. Очікується, що вона буде діяти вже з лютого.

Як інформував ZAXID.NET, торік українські споживачі стали отримувати дві газові платіжки – окремо за газ як товар та за його транспортування. Постачанням та транспортуванням блакитного палива займаються різні компанії.

Вартість газу як товару, який продають населенню, тепер змінюється щомісяця, кожен постачальник встановлює свою ціну на нього. Вартість газу для українських побутових споживачів прив’язана до його вартості на європейських хабах, взимку вона збільшується, влітку – зменшується. Тарифи на природний газ для населення у січні зросли, порівняно з груднем.

Транспортуванням газу до осель українців, обслуговуванням газових мереж займаються газотранспортні компанії або ж оператори газорозподільних мереж (облгази). У січні облгази країни підвищили тариф на доставку блакитного палива для населення. Більшість облгазів країни контролюють компанії, пов’язані із українським олігархом Дмитром Фірташем.

Економісти з неурядових організацій раніше заявляли, що в Україні є проблема непрозорості формування тарифу за розподіл природного газу. Необхідним елементом для формування справедливого тарифу є інформація про стан мереж, яка наразі не є публічною доступною.