Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий тариф на доставку природного газу для найбільшого оператора газорозподільних мереж Львова та області – АТ «Львівгаз». Від 1 січня 2020 року він становитиме 1,68 грн за 1 м3 на місяць без урахування ПДВ або ж 2,016 грн із ПДВ. Постанову про підвищення тарифу опубліковано на офіційному сайті комісії.

НКРЕКП дозволила «Львівгазу» підвищити вартість доставки газу для населення та непобутових споживачів із чинних 0,99 грн за 1 м3 на місяць без ПДВ до 1,68 грн у 2021 році – фактично тариф був збільшений у 1,7 раза.

Оскільки кінцеві споживачі разом із доставкою газу сплачують також й податок на додану вартість (20%), то остаточна ціна в платіжці для них становитиме 2,016 грн за 1 м3 за місяць.

Нагадаємо, вартість доставки газу розраховують індивідуально для кожного клієнта, вона залежить від спожитого ним обсягу газу протягом минулого газового року. Формула щомісячного платежу – річний обсяг споживання за минулий газовий рік, поділений на 12 та помножений на вартість доставки газу з ПДВ.

Із новим тарифом львів’янам та жителям області доведеться більше платити за цю послугу, ніж це було 2020 року.

Наприклад, для квартири або будинку лише з газовою плитою, що споживає 170 м3 газу на рік, за новим тарифом щомісячний платіж становитиме 170/12*2,016 (тариф 1,68 та 20%ПДВ)= 28,56 грн;

Оселя з газовою плитою та колонкою, що споживає 300 м3 на рік, 300/12*2,016 =50,4 грн щомісяця;

Квартира з газовим опаленням та обсягами 1600 м3 на рік – 1600/12*2,016 =268,8 грн;

Будинок із газовим опаленням та 2100 м3 на рік – 2100/12*2,016 =352,8 грн на місяць;

Раніше «Львівгаз» прагнув підвищити тариф одразу вчетверо. Потребу в цьому компанія обґрунтувала тим, що 2021 року їм необхідно «повністю покрити витрати на заміну газових мереж, на ремонт і встановлення газорегулюючого обладнання, а також на підняття зарплат працівникам». Проте НКРЕКП замість чотирикратного підвищення погодила лише збільшений у 1,7 раза тариф.

Нагадаємо, акціонерне товариство «Львівгаз» є природним монополістом у Львівській області та контролює понад 50% газопроводів. Воно належить до групи компаній, об’єднаних під брендом «Регіональна газова компанія» українського мільярдера Дмитра Фірташа.

Підприємство займається підключенням та відключенням природного газу різним споживачам, приймає показники лічильників, забезпечує якість і тиску газу, реагує на аварійні виклики, усуває аварії тощо.

Від січня 2020 року українські споживачі стали отримувати дві газові платіжки – окремо за газ як товар та за його транспортування. Збільшення тарифу для «Львівгазу» стосується транспортування газу.

Постачальника газу як товару, якщо з якихось причин (ціна, якість послуги тощо) він не влаштовує споживача, можна змінити. Як це зробити – можна дізнатися з інструкції ZAXID.NET. Натомість компанію, яка транспортує газ трубами та газогонами, змінити неможливо.