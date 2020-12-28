Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Газопостачальні компанії, які працюють з побутовими споживачами, оприлюднили вартість газу на січень 2021 року. Їхні пропозиції коливаються від 7 до 11 грн за 1 м3 разом із ПДВ.

Станом на 28 грудня ціни на газ для населення опублікували 55 компаній. Порівняно з груднем, вартість блакитного палива зросла на 1–4 грн у різних постачальників.

Згідно з даними порталу «ГазПравда», найдешевша в країні пропозиція на січень у компанії «Газ АП» – 6,99 грн за 1 м3. Мінімальна ціна газу для населення зросла на майже 17,5% порівняно з мінімальною ціною грудня (5,95 грн за 1 м3).

Далі у переліку постачальників із найменшою вартістю газу йдуть «Мегаватт Енерго Сервісна Компанія» (Megawatt) – 7,05 грн, «Агросінтез Трейдинг» – 7,08 грн, «Енергетичні Ресурси України» – 7,11 грн, «Асканія Енерджи» – 7,2 грн, «Нафтогаз України» – 7,22 грн.

Максимальну ціну січня в 10,8 грн за 1 м3 запропонувала львівська компанія «Львівенергозбут». Порівняно з груднем, найдорожча пропозиція зросла на 19,33%.

Усі ціни вказані з ПДВ, але без урахування вартості розподілу, оскільки за доставку газу споживачі сплачують облгазам напряму.

Інфографіка «ГазПравди», натисніть для збільшення

Основною причиною подорожчання газу для побутових споживачів є коливання вартості цього палива на європейських біржах. Ціна на газ як товар в Україні прив’язана до цін на газових хабах TTF та NCG, оскільки ми імпортуємо великі обсяги газу.

Протягом останнього місяця в Європі спостерігалася тенденція до подорожчання газу. Ціна на європейському хабі TTF з 25 листопада до 24 грудня зросла на 25,7%, а на хабі NCG на 26,8%, йдеться в повідомленні «Регіональної Газової Компанії», яка постачає газ населенню в регіонах через так звані газзбути. На Львівщині це «Львівгаз збут», який постачає газ більшості жителів області, його ціна на січень становить 9,9 грн.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні відкрився ринок газу для населення. Українці тепер можуть легко змінювати постачальників газу, якщо чинний з якихось причин їх не влаштовує. Обмеження щодо ціни газу скасовані, а вартість природного газу змінюється щомісяця.

Кожен постачальник після запровадження вільного ринку газу пропонує свою вартість, залежно від гуртової ціни і власної націнки. Ціну мають оприлюднювати за п’ять днів до початку місяця постачання, якщо вартість на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

Як змінити постачальника газу – можна дізнатися з інструкції ZAXID.NET.