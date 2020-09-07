Українці вже кілька років мають право змінювати домашнього постачальника газу, але раніше така зміна не мала сенсу, оскільки визначена урядом вартість газу була нижчою від ринкової. Нині ж обмеження щодо ціни газу скасовані, а сам перехід від одного постачальника до іншого став значно простішим. Змінити компанію тепер можна навіть за умови боргів, нових труб до квартири чи будинку при цьому прокладати не треба. Нового постачальника можна обрати навіть з іншого регіону країни.

ZAXID.NET детально пояснює навіщо і як легко змінити постачальника газу і скільки на цьому можна зекономити.

Навіщо взагалі міняти постачальника газу?

Причини можуть бути різні. Когось не влаштовує вартість газу, когось – якість наданих послуг. Можуть бути навіть політичні причини, коли споживач не хоче мати справу із компаніями українського мільярдера Дмитра Фірташа, які контролюють понад 2/3 цього ринку. Але зазвичай головною причиною зміни постачальника є ціна.

Нині перейти можна до будь-якого українського постачальника, який має відповідну ліцензію. Наприклад, власник квартири у Львові може підключитися до «Харківгаззбуту» або ж державного «Нафтогазу» та отримувати газ від цих компаній, замість місцевого «Львівгаззбуту». Змінити постачальника може і приватний будинок, і окрема квартира у багатоповерхівці.

Вартість природного газу тепер змінюється щомісяця. Наразі нема зручного єдиного сервісу, де можна було б порівняти пропозиції різних постачальників; можливо він з’явиться трохи пізніше, в процесі подальшого розвитку газового ринку. Проте всі газопостачальні компанії мають оголошувути вартість газу за п’ять днів до початку місяця постачання на своїх сайтах. Саме там можна дізнатися актуальні ціни та вибрати, наприклад, найдешевшого постачальника.

На вересень найдешевший газ в країні пропонують три компанії – TAS Energy з 4,39 грн/м3, ГК «Нафтогаз України» з 4,70 грн/м3 та «Енерджі Трейд Груп» з 4,90/м3. Низка регіональних газзбутів з групи українського мільярдера Дмитра Фірташа, які постачають газ більшості українців, виставили вересневу ціну по 5,49 грн/м3. До цієї ж групи належить і найбільший постачальник Львівщини – «Львівгаззбут».

Приклад – у вересні власник львівської квартири перейде від «Львівгаззбуту» до київського TAS Energy. В середньому ця квартира споживає 50 м3 газу на місяць. «Львівгаззбуту» власник мав би заплатити 274,5 грн, а TAS Energy – 219,5 грн. У цьому випадку економія становитиме 55 грн. Якщо ж власник захоче перейти до «Нафтогазу», тоді 50 м3 у вересні він заплатить 235 грн. Різниця із «Львівгаззбутом» становитиме 39,5 грн.

Як перейти до нового постачальника газу?

1. Обрати нового постачальника газу. Перевірити, чи компанія має право (ліцензію) на постачання газу можна на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Загалом ліцензії на торгівлю газом в Україні мають понад 500 компаній, проте не всі з них уже створили необхідну інфраструктуру для роботи з побутовими клієнтами (контакт-центри, системи формування платіжок тощо).

2. Подати заяву-приєднання встановленого зразка до нового постачальника. Це можна зробити як на сайті нового постачальника, так й надіслати йому скановану/сфотографовану заяву на електронну скриньку.

Разом із заявою-приєднанням споживач пред'являє постачальнику:

документи, якими визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення);

документ, що посвідчує особу споживача (паспорт), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

інші документи, які може вимагати постачальник (перелік яких має бути визначений на сайті такого постачальника). Наприклад, це може бути останній рахунок за розподіл або постачання газу.

Заяву також може подати й довірена особа власника приміщення, проте вона мусить мати оформлену належним чином довіреність.

3. Очікувати повідомлення від нового постачальника про дату, з якої здійснюватиметься постачання природного газу. Нова компанія має для цього термін до 20 днів, однак конкуренція уже змушує компанії реагувати швидше..

4. Отримати остаточний рахунок від попереднього постачальника протягом шести тижнів. Розрахуватись із попереднім постачальником упродовж десяти днів з моменту отримання рахунку. Якщо ж ви не погоджуєтеся із таким рахунком, тоді слід звернутися до суду.

Що потрібно знати під час зміни постачальника?

1. Споживач не контактує зі старим постачальником та не зобов’язаний отримувати довідку про відсутність боргу. Угода про постачання газу із попередньою газовою компанією розривається автоматично з моменту укладання угоди із новою.

2. Новий постачальник має право відмовити споживачеві у підписанні договору за наявності боргів перед старим постачальником. Водночас наявність боргів більше не є завадою для процедури зміни постачальника. Якщо клієнт визнає борги, їх потрібно буде сплатити чи реструктурувати.

3. Якщо людина не погоджується з нарахуваннями за спожитий газ, наприклад, через застосування так званих «теплових» коефіцієнтів, то боргове питання можна і потрібно вирішувати в судовому порядку. При цьому подібні суперечки та судові процеси не мають стати на заваді зміні постачальника. Споживач має право обрати собі нову компанію-постачальника газу.

Які дії нового постачальника?

1. Новий постачальник, отримавши заяву-приєднання, не пізніше ніж на третій робочий день з дня отримання заяви, скеровує повідомлення про намір побутового споживача змінити постачальника природного газу на інформаційну платформу оператора газотранспортної системи. При цьому діючий постачальник автоматично отримує повідомлення про намір його споживача укласти договір з іншим постачальником.

2. Новий постачальник розглядає подані документи та приймає рішення. Зазвичай, постачальник зв'язується з клієнтом протягом двох-трьох днів. Уся процедура на практиці триває близько десяти днів. Максимально передбачений термін для надання відповіді – 20 днів з моменту отримання від споживача заяви-приєднання.

3. У разі згоди постачальника укласти договір із споживачем, він вносить інформацію про нового споживача у свій Реєстр споживачів та з наступного дня починає постачати газ новому споживачеві.

Після завершення процедури зміни постачальника новий постачальник протягом трьох робочих днів письмово повідомляє побутового споживача про дату, з якої здійснюється постачання природного газу.

Чи потрібно прокладати нові труби?

Ні, прокладати нові труби не потрібно. Трубами опікуються не газопостачальні компанії, а оператори газорозподільчих мереж (облгази). Змінити облгаз не можна, оскільки в регіоні це – природна монополія. Тобто труба одна, а використовувати її для постачання газу можуть сотні постачальників.

Чи потрібно сплачувати за доставку після зміни постачальника газу?

Потрібно, оскільки за газ як товар ви сплачуєте новому газопостачальнику, а за доставку – облгазу. Послуга доставки газу надається споживачам незалежно від того, хто в нього постачальник. За доставку газу треба платити облгазу до 20 числа поточного місяця.

Якщо раніше мені відключили газ?

Споживач, якому припинено (обмежено) постачання через борг, також може скористатись правом на зміну постачальника газу. Проте постачання газу новим постачальником може здійснюватися після оплати всієї заборгованості перед попереднім постачальником, який припинив (обмежив) постачання газу.

Як розрахуватися із старим постачальником?

Після отримання на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи повідомлення про намір споживача укласти договір постачання природного газу з іншим постачальником, чинний постачальник не має права припинити або обмежити постачання природного газу на об'єкт цього споживача.

З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу, чинний постачальник здійснює постачання природного газу споживачу до дня початку постачання природного газу новим постачальником. Дія угоди з чинним постачальником автоматично припиняється на наступний день після реєстрації споживача в Реєстрі нового постачальника.

Попередній постачальник не пізніше ніж через шість тижнів після розірвання договору зобов’язаний виставити такому споживачеві остаточний рахунок з урахуванням усієї непогашеної суми заборгованості. Побутовий споживач зобов’язаний здійснити оплату такого рахунку не пізніше десяти робочих днів з дня виставлення такого рахунку.

Чи треба буде передавати дані про споживання газу з 1 по 5 число?

Треба, оскільки облік споживання газу здійснює газорозподільча компанія (облгаз). Вона є природним монополістом на вашій території і її не можна змінити. Тому потрібно з 1 по 5 число кожного місяця передавати показання лічильника газу в особистому кабінеті, додатку, чат-боті облгазу у Viber та Telegram. Або в будь-який інший зручний спосіб.

Щодо квитанції на оплату газу, то це є обов’язок постачальника і саме він надсилає їх клієнту. Тому варто пам’ятати, що питання щодо обсягів споживання необхідно адресувати облгазу, а щодо нарахувань – новому постачальнику газу.

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У статті використані матеріали сайтів «ГазПравда», «Економічна правда» та порталу ГК «Нафтогаз».