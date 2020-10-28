Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Вартість газу для населення, яка тепер змінюється щомісяця, суттєво зросла. У різних постачальників порівняно з жовтнем ціна збільшилась на 20-35%. Приватні газопостачальні компанії обґрунтовують це зростанням гуртових закупівельних цін. Державний «Нафтогаз», що продає газ як населенню, так і іншим постачальникам, стверджує – вартість газу збільшується через його подорожчання на європейських газових хабах, яке почалося із настанням опалювального сезону.

Коротко пояснюємо, чому газ дорожчає та які чинники впливають на це.

Як формується ціна на газ для населення?

Кожен постачальник після запровадження вільного ринку газу для населення пропонує свою вартість залежно від гуртової ціни і своєї націнки. Зазвичай гуртова ціна газу становить понад 70% від остаточної ціни для побутового споживача, решта – торговельна націнка, вартість транспортування магістральними газогонами та податок на додану вартість.

Чому ціни на газ змінюються?

В Україні вже кілька місяців діє вільний ринок газу для населення – це означає, що держава більше не регулює цін. Постачальні компанії змінюють ціну на газ щомісяця, оскільки вона залежить від багатьох чинників.

Ціна на газ як товар в Україні прив’язана до цін на європейських біржах, оскільки ми імпортуємо великі обсяги газу. Як орієнтир для ціноутворення використовують європейські газові хаби, нідерландський TTF та німецький NCG.

Вартість газу на українському ринку формується за принципом імпортного паритету – якщо зростають котування газу на цих хабах, то збільшується закупівельна вартість газу для газопостачальних компаній, відповідно росте ціна для побутових споживачів.

Фактично гуртова ціна визначається як вартість газу на європейській біржі плюс витрати на транспортування в Україну. Таку формулу планують використовувати, поки видобуток власного газу не перевищить його споживання.

Окрім того, газ – такий самий товар, як харчі або бензин. Тому основним чинником впливу на ціни є ринкова ситуація, зокрема баланс попиту та пропозиції. Коли споживання газу збільшується і з’являється дефіцит – цей ресурс дорожчає, коли попит знижується або збільшується видобування – дешевшає.

Ринкова ціна – це ціна без жодних регуляторних обмежень. Постачальники можуть вільно встановлювати вартість газу для побутових споживачів, проте вони обмежені ринковими інструментами – попитом, пропозицією та конкуренцією. Якщо газопостачальна компанія виставить захмарні ціни, її товару ніхто не купуватиме.

Звідки беруть газ постачальні компанії?

Постачальники газу для населення купують його у державної компанії «Нафтогаз», приватних газовидобувних компаній та безпосередньо на європейських біржах. «Нафтогаз» отримує його від підконтрольної йому компанією «Укргазвидобування» та імпортує з Польщі, Словаччини та Угорщини.

Чому зараз змінилась вартість газу?

Газ для населення подорожчав з кількох причин. По-перше, в Україні розпочався опалювальний сезон, тож услід за збільшенням попиту зросла й вартість. По-друге, змінилась ситуація на європейських ринках. Після падіння цієї весни цін до історичного мінімуму, нині на газових хабах у Європі відбувається стрімке подорожчання природного газу. Оскільки імпорт газу здебільшого відбувається з ЄС, тенденція подорожчання зачепила й українських споживачів.

«Газ подорожчав, тому що знизилася його пропозиція на ринку країн Євросоюзу. Зокрема, скоротила постачання газу Норвегія – там з початку жовтня проходив страйк профспілок і було зупинено видобуток на кількох родовищах у Північному морі. США також скоротили постачання скрапленого газу до ЄС в цьому періоді», – розповів «112» комерційний директор енергетичної компанії ETG.UA Володимир Шведкий. Додатковим фактором подорожчання газу стало і відновлення економіки в Азії, яка відтягнула на себе значні обсяги американського скрапленого газу.

Загалом збільшення ціни перед початком опалювального сезону – традиційний тренд на європейських ринках.

Яка вартість буде в листопаді?

Через європейське подорожчання українські ціни на газ для населення в листопаді різко стрибнули вгору. Порівняно з жовтнем вартість блакитного палива зросла на 20-35%. Середня ціна від майже 50 компаній-постачальників газу нині сягає 8,2 грн/м3, тоді як у жовтні цей показник не дотягував навіть до 7 грн.

Зростання цін на роздрібному ринку газу для населення зумовлене стрибком цін на європейському газовому хабі TTF. 26 жовтня ціна газу там піднялася до понад 8 грн/м3, але згодом ціни почали падати – на 27 жовтня на хабі TTF ціна знизилась до 7,8 грн/м3.

Ціна газу на європейських хабах протягом 14-26 жовтня, дані Української енергетичної біржі

Найменша ціна на газ для населення на листопад – у державної компанії «Нафтогаз», це 6,3 грн/м3.

Чому у «Нафтогазу» дешевше?

«Нафтогаз» є постачальником з найменшою ціною, оскільки він, зокрема, торгує дешевшим українським газом, який видобуває підконтрольна йому компанія «Укргазвидобування». Це приблизно 14 млрд м3 за рік. Щорічно Україна сукупно видобуває близько 20 млрд м3, а споживає десь 30 млрд м3, тож така перевага дозволяє державному постачальнику демпінгувати і виставляти меншу ціну. Водночас приватним постачальникам державна компанія продає газ за цінами, прив’язаними до імпортного паритету, тож їхні ціни на газ для населення виходять вищими.

У разі, якщо до видобутого «Укрвидобуванням» газу отримають доступ приватні трейдери, тоді «Нафтогаз» втратить перевагу та буде змушений підняти ціни до середньоринкових.