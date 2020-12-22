Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила тарифи на доставку газу на 2021 рік для низки газорозподільчих компаній. Для двох компаній, які доставляють газ споживачам у Львівській області, тариф на прийдешній рік було знижено порівняно з чинним.

Зокрема, для новороздільського «НГХП «Сірка» вартість доставки (розподілу) зменшили з 1,82 до 1,37 грн за 1 м3 з ПДВ, або ж майже на чверть. Компанія обслуговує газогони та транспортує газ до побутових споживачів і промислових об’єктів у межах території міста Новий Розділ, смт. Розділ та с. Березина Миколаївського району.

Тариф для львівського ТОВ «Спектргаз» зменшили на 14% – з чинних нині 3,28 до 2,82 грн за 1 м3 з ПДВ на наступний рік. Ця компанія є власником газопроводу високого тиску ГРС «Винники» – ВО «Іскра» та постачає газ населенню і бізнесу в районах, якими прокладений цей дев’ятикілометровий газогін. Зокрема, це східна частина Сихова, частково Винники, а також села Бережани, Чишки, Волиця, хутір Горішній.

Обидві компанії прагнули не зменшувати тарифів так суттєво, проте після громадського обговорення НКРЕКП затвердила розцінки менші, ніж того хотіли ці газотранспортні оператори. Це означає, що клієнти «НГХП «Сірка» та «Спектргазу» наступного року платитимуть за доставку газу менше ніж цьогоріч, але за умови, якщо вони істотно не збільшать споживання цього палива.

Для розрахунку плати за розподіл газу нині за основу беруть обсяг споживання газу протягом попереднього газового року, який триває з 1 жовтня по 30 вересня. Загальний обсяг газу, спожитого за попередній газовий рік, множиться на тариф на розподіл – це є річна плата за розподіл газу. Річна плата ділиться на 12 рівних платежів, які споживач сплачує щомісячно протягом року.

Незабаром НКРЕКП має затвердити тариф на розподіл газу на 2021 рік для найбільшого оператора газотранспортних мереж Львівщини – АТ «Львівгаз», який є природним монополістом в регіоні та контролює понад 50% газопроводів. Компанія хотіла збільшення одразу вчетверо – з 1,18 до 4,96 грн за 1 м3 з ПДВ, проте енергетичний регулятор визнав обґрунтованим тариф лише у 2,14 грн за 1 м3 з ПДВ. Наразі триває процедура громадського обговорення, після якої НКРЕКП має остаточно визначитися із тарифом для «Львівгазу».

Від січня 2020 року українські споживачі стали отримувати дві газові платіжки – окремо за сам газ як товар та за його транспортування. Зменшення тарифів для «НГХП «Сірка» та «Спектргазу» стосується транспортування газу.