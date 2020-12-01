Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Найбільший оператор газорозподільних мереж Львова та області, приватна компанія «Львівгаз» планує різко підвищити вартість доставки газу для своїх абонентів на 2021 рік. Тариф, якщо його затвердить контрольна комісія, зросте у понад чотири рази – з 0,99 грн до 4,14 грн за 1 м3 без ПДВ.

У листопаді у «Львівгазі» відбулось публічне обговорення щодо зміни тарифу на доставку (розподіл) газу для населення та непобутових споживачів. Керівництво компанії запропонувало збільшити вартість цієї послуги до 4,14 грн за 1 м3 без ПДВ, хоча нині вона становить 0,99 грн за 1м3 без ПДВ.

Потребу змінити тариф у бік подорожчання «Львівгаз» обґрунтував тим, що наступного року зросте вартість обслуговування газових мереж, через інфляцію збільшаться витрати на сировину та інші матеріали, а також зростуть обсяги виплати заробітної плати працівникам. Саме збільшення тарифу, як наполягають менеджери, допоможе компанії досягти «належного рівня рентабельності».

Під час публічного обговорення заперечення щодо різкої зміни вартості послуги висловили представники бізнесу, зокрема «Жидачівського целюлозно-паперового комбінату» та «Трускавецькурорту». На їхню думку, «Львівгаз» планує отримати надприбуток коштом своїх абонентів, а заявлені витрати на обслуговування мереж та виплату зарплати «не відповідають реальним змінам цін, соціально-економічним процесам та показникам в країні».

Наразі державний регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – ще не погодив нового тарифу для «Львівгазу». У разі, якщо його затвердять, вартість доставки газу суттєво зросте для всіх абонентів.

Вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта і залежить від спожитого ним обсягу газу протягом минулого газового року. Формула щомісячного платежу – річний обсяг споживання за минулий газовий рік, поділений на 12 та помножений на вартість доставки газу з ПДВ.

Наприклад, для квартири або будинку лише з газовою плитою, що споживає 170 м3 газу на рік, за новим тарифом щомісячний платіж становитиме 170/12*4,96 (тариф 4,14 та 20%ПДВ)=70,26 грн.

Оселя з газовою плитою та колонкою, що споживає 300 м3 на рік, 300/12*4,96=124 грн щомісяця.

Квартира з газовим опаленням та обсягами 1600 м3 на рік – 1600/12*4,96=661,33 грн.

Будинок із газовим опаленням та 2100 м3 на рік – 2100/12*4,96=868 грн на місяць.

Нагадаємо, найбільший газорозподільний оператор області «Львівгаз» належить до групи компаній, об’єднаних під брендом Регіональна газова компанія українського мільярдера Дмитра Фірташа. Підприємство займається підключенням та відключенням природного газу різним споживачам, приймає показники лічильників газу, забезпечує якість і тиску газу, реагує на аварійні виклики, усуває аварії тощо.

До слова, після відкриття ринку газу для населення українці можуть легко змінювати постачальників газу як товару, якщо чинний з якихось причин їх не влаштовує. Перейти до нової компанії тепер можна навіть за наявності боргів, нових труб до квартири чи будинку при цьому прокладати не треба. Як це зробити – можна дізнатися з інструкції ZAXID.NET.

Оператор газорозподільних мереж «Львівгаз» – це природна монополія у Львівській області і змінити його не можна. Проте його мережі для постачання газу для населення можуть використовувати сотні постачальників.