Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Протестувальники на дві години заблокували проїзд дорогою Мукачево - Львів

У понеділок, 11 січня, на Закарпатті, Буковині та Івано-Франківщині місцеві мешканці перекрили кілька трас на знак протесту проти підвищення тарифів на транспортування газу, цін на газ та електроенергію. Ціни на споживання та транспортування газу зросли з 1 січня 2021 року.

Як пише місцеве видання «Закарпаття онлайн», близько 20 мешканців міста Хуст, що неподалік кордону з Румунією, перекрили трасу Н-09 Мукачево – Львів. Акцію протесту розпочали близько 10:00 та розблокували трасу лише через дві години, однак протест спричинив значні затори на дорозі. За інформацією видання Mukachevo.net, такі ж протести провели у Сваляві, де мешканці перекрили вулицю в центрі міста. Такі ж протести завтра, 12 січня, планують провести на Виноградівщині.

Протести на Закарпатті

На Буковині біля Чернівецької міської ради та поблизу стаціонарного посту поліції у селі Атаки Хотинського району, а також на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району протестували близько 170 буковинців. Як повідомили у обласній поліції Чернівців, мітингувальники безперервно ходили по пішохідному переходу, чим спричинили затори.

Протести на Буковині

На протести також вийшли жителі Івано-Франківська та села Старі Кривотули, які перекрили дорогу Івано-Франківськ – Коломия. Як пише сайт «Галка» Мітингувальники ходять по пішохідному переходу, пропускаючи лише автобуси та автомобілі екстрених служб.

Протести на Івано-Франківщині

Зазначимо, що акції протесту проти підвищення тарифів на газ та електроенергію провели й у інших великих українських містах. Зокрема у Миколаєві та Кривому Розі люди пікетували будівлі міської ради, у Полтаві – будівлю обласної державної адміністрації. У Львові нечисельну акцію протесту провели біля будівлі АТ «Львівгаз» на вул. Золотій.

Нагадаємо, що 1 січня газопостачальні компанії підвищили​ тарифи на споживання та транспортування газу. Це спричинило протести по всій території України.