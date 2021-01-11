У трьох областях Західної України мешканці перекривають дороги через високі тарифи на газ
Акції протесту по всій Україні розпочали після того, як із 1 січня зросли тарифи на газ
У понеділок, 11 січня, на Закарпатті, Буковині та Івано-Франківщині місцеві мешканці перекрили кілька трас на знак протесту проти підвищення тарифів на транспортування газу, цін на газ та електроенергію. Ціни на споживання та транспортування газу зросли з 1 січня 2021 року.
Як пише місцеве видання «Закарпаття онлайн», близько 20 мешканців міста Хуст, що неподалік кордону з Румунією, перекрили трасу Н-09 Мукачево – Львів. Акцію протесту розпочали близько 10:00 та розблокували трасу лише через дві години, однак протест спричинив значні затори на дорозі. За інформацією видання Mukachevo.net, такі ж протести провели у Сваляві, де мешканці перекрили вулицю в центрі міста. Такі ж протести завтра, 12 січня, планують провести на Виноградівщині.
На Буковині біля Чернівецької міської ради та поблизу стаціонарного посту поліції у селі Атаки Хотинського району, а також на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району протестували близько 170 буковинців. Як повідомили у обласній поліції Чернівців, мітингувальники безперервно ходили по пішохідному переходу, чим спричинили затори.
На протести також вийшли жителі Івано-Франківська та села Старі Кривотули, які перекрили дорогу Івано-Франківськ – Коломия. Як пише сайт «Галка» Мітингувальники ходять по пішохідному переходу, пропускаючи лише автобуси та автомобілі екстрених служб.
Зазначимо, що акції протесту проти підвищення тарифів на газ та електроенергію провели й у інших великих українських містах. Зокрема у Миколаєві та Кривому Розі люди пікетували будівлі міської ради, у Полтаві – будівлю обласної державної адміністрації. У Львові нечисельну акцію протесту провели біля будівлі АТ «Львівгаз» на вул. Золотій.
Нагадаємо, що 1 січня газопостачальні компанії підвищили тарифи на споживання та транспортування газу. Це спричинило протести по всій території України.