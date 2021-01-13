Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Кабінет міністрів заявив про запровадження державного регулювання ціни на газ для побутових споживачів, яке діятиме на період до завершення карантинних обмежень або поточного опалювального сезону. Ціну планують знизити на 30%. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, яке відбулося у середу, 13 січня.

«Пропонується запровадити в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період до завершення карантинних обмежень або поточного опалювального сезону. Пропонована ціна 6,99 грн за кубометр. На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі», – сказав Шмигаль.

За його словами, ця ціна є істотним зниженням тарифу, оскільки деякі облгази продають газ від 10 грн за кубометр. Він також дав доручення міністерствам невідкладно підготувати проект постанови про запровадження держрегулювання ціни на газ до кінця карантину.

«Із запровадженням цього регулювання відбудеться зниження ціни газу більш ніж на 30%», – сказав прем’єр-міністр.

Офіс президента відзначив, що державне регулювання ціни на газ запрацює вже з лютого. Прес-служба президента також зазначила, що це рішення не означає відходу від реформ.

Нагадаємо, що 1 січня газопостачальні компанії підвищили​ тарифи на транспортування газу. Це спричинило протести по всій території України. Зокрема у Миколаєві та Кривому Розі люди пікетували будівлі міської ради, у Полтаві – будівлю обласної державної адміністрації. У Львові нечисельну акцію протесту провели біля будівлі АТ «Львівгаз» на вул. Золотій. На Закарпатті, Буковині та в Івано-Франківську протестувальники перекривали дороги.