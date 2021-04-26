Газопостачальні компанії оприлюднили ціни для побутових споживачів в межах річних контрактів, які будуть чинними упродовж наступних 12 місяців. Вартість газу у різних постачальників коливається від 7,88 грн до 13,5 грн за кубометр.

Усіх споживачів на річні контракти, які називаються базовими, переведуть автоматично з 1 травня 2021 року. Вони діятимуть до 30 квітня 2022 року. У цей час ціна газу для абонентів газових компаній залишатиметься фіксованою, а оплата буде помісячною.

Найменші ціни у річних пропозиціях запропонували шість постачальників. «ЕВОДА Трейд» запровадила для своїх споживачів 7,88 грн/м3, «Умань Збут» – 7,89 грн, «Нафтогаз України» – 7,69 грн, «Волиньелектрозбут» та «Закарпаттяелектрозбут» зафіксували вартість газу на рівні 7,98 грн. У групи газзбутів «Регіональної газової компанії» українського мільярдера Дмитра Фірташа, які обслуговують 2/3 споживачів газу в Україні, річний тариф становить 7,99 грн. До неї належить найбільший побутовий постачальник газу на Львівщині – «Львівгаз збут».

У решти компаній вартість газу на рік перевищує 8 грн, а максимальні ціни сягають 13,5 грн.

Перелік річних пропозицій наведений у таблиці (ціна 1м3 із ПДВ):

Деякі постачальники після публікації цін заявили, що оприлюднена ними вартість річного тарифу – тимчасова, після 1 травня вони мають намір її знизити.

Як писав ZAXID.NET, на початку квітня в Україні змінили правила постачання природного газу для населення. Усіх побутових споживачів перевели на обов’язкові контракти з фіксованою ціною протягом 12 місяців.

Постачальникам газу було заборонено збільшувати базову річну вартість, проте він має право її зменшити.

Якщо споживач бажає відмовитися від річного тарифу і перейти на місячний, він має офіційно повідомити свого постачальника. Для цього є кілька способів – надіслати звичайного листа на юридичну адресу компанії-постачальника, надіслати електронного листа, повідомити оператору кол-центру, чат-боту, залишити заяву у мобільному застосунку постачальника тощо.

Повернутися на базовий контракт після переходу на іншу комерційну пропозицію клієнт також матиме право, проте якщо на це дасть згоду постачальник.

Якщо вартість річного чи місячного тарифів, якість обслуговування чи інші чинники споживача не влаштовують, він може легко перейти до іншого постачальника. Як це зробити ­ – дізнайтеся з інструкції ZAXID.NET. Однак новий постачальник у цьому випадку зобов’язаний долучити свого нового споживача саме до річного тарифу.

Торік у межах довготривалих тарифів різних постачальників газ для населення коштував від 4,49 до 6,45 грн/м3. Проте нині розцінки більші через високі ціни в Європі, від яких залежить вартість газу в Україні, внаслідок тривалих весняних холодів та збільшеного відбору газу зі сховищ.