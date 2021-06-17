НБУ згортає антикризові заходи підтримки банків та прогнозує поступове сповільнення інфляції

Національний банк згортає антикризові заходи підтримки банків через завершення економічної кризи в Україні. Про це заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.

«Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо у другому кварталі на тлі низької бази минулого року», – сказав він на брифінгу, який транслювався на Youtube 17 червня.

На його думку, згортання Нацбанком антикризових заходів – зокрема довгострокового рефінансування та процентного свопу, які припинять з 1 жовтня, – не матиме негативних наслідків.

Голова регулятора Кирило Шевченко заявив, що очікує на сповільнення інфляції восени 2021 року та досягнення рівня 5% у першому півріччі наступного.

«Цьому сприятимуть поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння, надходження на ринки нового більшого врожаю, стабілізаційний вплив стриманішої монетарної політики Національного банку, зокрема через валютний канал», – розповів він.

Очільник Нацбанку зазначив, що зростання споживчих цін у травні сягнуло 9,5% в річному вимірі, а базова інфляція прискорилася до 6,9% – насамперед через подорожчання соняшникової олії та продуктів харчування, складовою виробництва яких вона є.

У січні Нацбанк прогнозував, що за підсумками року споживча інфляція становитиме 7%, а у 2022 –2023 роках перебуватиме близько середньострокової цілі в 5%. У 2020 році економіка України через коронакризу впала на 4,0%. За підсумками 2021 року очікується зростання економіки та її вихід на допандемічний рівень.

У 2020 році через коронакризу банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше аналогічного періоду 2019 року, коли банківський сектор заробив 58,4 млрд грн.