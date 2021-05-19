З початку року обсяг чистої купівлі іноземної валюти клієнтами банків становить понад мільярд доларів США

В Україні на міжбанківському ринку гривня продовжує зміцнюватися у зв'язку з переважанням пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків. Про це в середу, 19 травня, повідомив голова ради Національного банку Богдан Данилишин.

«На міжбанківському валютному ринку продовжується тенденція до зміцнення курсу гривні (на 0,8% за тиждень, до 27,4 грн за 1 долар США). Цьому сприяє переважання пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на умовах спотів. Водночас у форвардному сегменті міжбанківського валютного ринку попит на іноземну валюту, навпаки, збільшився, що свідчить про наявність девальваційних очікувань у учасників ринку», – написав Данилишин в Facebook.

З початку року обсяг чистої купівлі іноземної валюти клієнтами банків становить 1 043 млн, який задовольнили переважно за рахунок продажу іноземної валюти банками за позиціями. Водночас банки мали можливість компенсувати чистий продаж валюти на міжбанку за рахунок купівлі валюти у населення – з початку року обсяг чистої купівлі іноземної валюти банками за такими операціями становить 1 073 млн доларів.

Міжнародні резерви на 19 травня 2021 року становили 27,5 млрд доларів.

Зазначимо, що на 20 травня Нацбанк знову зміцнив гривню – до 27,41 грн за долар. Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за майже дев'ять місяців. Нижчим курс був тільки 27 серпня 2020 року – 27,38 грн за долар.

При цьому Нацбанк шість тижнів не виходить на міжбанк. Загалом з початку року регулятор купив на міжбанку 290,5 млн, продав – 70 млн доларів.