НБУ виставить на аукціон майже 46 тонн виведених із обігу монет
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Національний банк України виставить на аукціон брухт виведених із обігу монет загальною вагою приблизно 45,77 тонни. Про це повідомили у прес-службі НБУ.
Як йдеться у повідомленні регулятора, аукціон відбудеться 21 травня на електронному майданчику Zakupki.prom.ua. Мова йде про монети 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок, які вилучили в 2020–2021 роках.
Також у Нацбанку зауважили, що аукціон брухту утилізованих монет буде проводитися вже вчетверте, а зношені та вилучені монети утилізуються, коли накопичиться певна кількість.
«Утилізація монет відбувається на Банкнотно-монетному дворі НБУ шляхом знищення на них мотивів зображень на спеціальному обладнанні, а брухт відчужується під час аукціонів, переважно метал іде на переплавку», – розповіли у НБУ.
Нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року монети номіналом 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом.
20 грудня в Україні в обігу з’явилися металеві 5 грн і нова банкнота номіналом в 50 грн.
3 червня 2020 року Національний банк України ввів в обіг монети номіналом 10 грн, які мають поступово замінити банкноти.