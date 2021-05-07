Зображення на монетах знищують на спеціальному обладнанні

Національний банк України виставить на аукціон брухт виведених із обігу монет загальною вагою приблизно 45,77 тонни. Про це повідомили у прес-службі НБУ.

Як йдеться у повідомленні регулятора, аукціон відбудеться 21 травня на електронному майданчику Zakupki.prom.ua. Мова йде про монети 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок, які вилучили в 2020–2021 роках.

Також у Нацбанку зауважили, що аукціон брухту утилізованих монет буде проводитися вже вчетверте, а зношені та вилучені монети утилізуються, коли накопичиться певна кількість.

«Утилізація монет відбувається на Банкнотно-монетному дворі НБУ шляхом знищення на них мотивів зображень на спеціальному обладнанні, а брухт відчужується під час аукціонів, переважно метал іде на переплавку», – розповіли у НБУ.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року монети номіналом 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом.

20 грудня в Україні в обігу з’явилися металеві 5 грн і нова банкнота номіналом в 50 грн.

3 червня 2020 року Національний банк України ввів в обіг монети номіналом 10 грн, які мають поступово замінити банкноти.