Сувенірна банкнота присвячена Леоніду Каденюку

26 листопада Національний банк України випустив нову сувенірну неплатіжну банкноту, присвячену першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Зазначається, що це перша українська сувенірна банкнота з вертикальним дизайном. Основне зображення лицьового боку сувенірної банкноти – портрет Леоніда Каденюка.

Сувенірна банкнота містить великий спектр захисних елементів, зокрема – оптично-змінний елемент SPARK у вигляді земної кулі (під час зміни кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються переходи від зеленого кольору до синього).

Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком (зображення земної кулі з материками). Її віддруковано за допомогою офсетного, інтагліо, трафаретного та високого способів друку з використанням захищених фарб.

Розміри сувенірної банкноти 80×170 мм, тираж – 50 тис. штук (зокрема 40 тис. у сувенірній упаковці). Придбати сувенірну банкноту «Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України», яка не є платіжним засобом, можна буде в пунктах продажу Національного банку України та банків-дистриб’юторів.