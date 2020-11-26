Нацбанк випустив першу вертикальну сувенірну банкноту
Нова сувенірна банкнота від НБУ присвячена Леоніду Каденюку
26 листопада Національний банк України випустив нову сувенірну неплатіжну банкноту, присвячену першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку. Про це повідомила прес-служба НБУ.
Зазначається, що це перша українська сувенірна банкнота з вертикальним дизайном. Основне зображення лицьового боку сувенірної банкноти – портрет Леоніда Каденюка.
Сувенірна банкнота містить великий спектр захисних елементів, зокрема – оптично-змінний елемент SPARK у вигляді земної кулі (під час зміни кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються переходи від зеленого кольору до синього).
Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком (зображення земної кулі з материками). Її віддруковано за допомогою офсетного, інтагліо, трафаретного та високого способів друку з використанням захищених фарб.
Розміри сувенірної банкноти 80×170 мм, тираж – 50 тис. штук (зокрема 40 тис. у сувенірній упаковці). Придбати сувенірну банкноту «Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України», яка не є платіжним засобом, можна буде в пунктах продажу Національного банку України та банків-дистриб’юторів.