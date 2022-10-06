Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови НБУ

Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Про це повідомляє «Економічна правда».

За таке рішення 6 жовтня проголосували 263 народні депутати.

Кирила Шевченка призначили головою Національного банку 16 липня 2020 року. Призначення відбулося після гучного скандалу зі звільненням попереднього голови НБУ Якова Смолія, який оголосив про відставку через політичний тиск зі сторони влади.

5 жовтня 2022 року фінансовий комітет погодив звільнення з посади голови НБУ Кирила Шевченка, який напередодні подав у відставку через проблеми зі здоров'ям.

6 жовтня президент Володимир Зеленський запропонував призначити новим очільником Національного банку 47-річного Андрія Пишного.

Того ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ у повідомили про масштабну корупційну схему службових осіб державного АБ «Укргазбанк». У цій справі повідомили про підозру колишньому голові правління «Укргазбанк» та екс-керівнику Національного банку України Кирилу Шевченку.