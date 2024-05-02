Найбільший попит у покупців мають будинки площею до 150 квадратних метрів

Ціна квадратного метру у котеджах у Львові та області перевищує ціну на аналогічну нерухомість в Києві та на Київщині. Хоча ще рік тому було навпаки. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на ЛУН.

Ціна квадратного метру нерухомості в котеджних містечках Київської області становить на кінець квітня в середньому 950 доларів США, на Львівщині – 1000 доларів. Ціна на котеджі в Києві – 1100 доларів за квадратний метр, у Львові – 1150 доларів.

«Рік тому в Київському регіоні ціна була вищою за львівську, але зараз це змінилося, і Львів підростає за цінами та вже обганяє столицю», – говорить Олександр Андросович, Business Development Advisor ЛУН.

Після початку повномасштабної війни продаж завершили 213 проектів котеджних містечок, із них 86 – у Київській області, 42 – у Львівській, 31 – в Івано-Франківській, 11 – в Одеській, 9 – у Тернопільській.

302 котеджні містечка запустили продаж вже після початку повномасштабного вторгнення: 116 у Київській області, 52 – у Львівській, 37 – в Івано-Франківській, 27 – у Закарпатській, 17 – у Тернопільській.

Найпоширенішими за площею проектами котеджів в Україні є об'єкти площею 101-150 м2 (39%) і до 100 м2 (22%).

Найбільше котеджних містечок, за даними ЛУН, будують у Київській області – 382 проекти. Далі ідуть Львівська область (84), Івано-Франківська (47), Закарпатська (34), Дніпропетровська (21 проект).

Половина пропозицій котеджних містечок – уже завершене будівництво, 47% проектів перебувають в процесі будівництва, ще по одному відсотку – це проекти, де будівництво припинено або триває проектування.

Додамо, що з 1 січня 2024 року уряд розширив державну іпотечну програму єОселя. Тепер за нею можна придбати приватний будинок або таунхаус, що введенні в експлуатацію не більше, ніж три роки тому.