Програма єОселя стала більш гнучкою і тепер можна обирати житло з більшої кількості варіантів на ринку

Кабінет міністрів України вніс зміни до державної програми пільгового кредитування на придбання житла єОселя. Зміни почали діяти з 1 січня 2024 року.

Зміни в програмі стосуються віку будинків, в яких учасники можуть придбати квартири, а також категорій житла – перелік розширили, повідомляє Міністерство реінтеграції.

Отже, ветерани російсько-української війни, люди з інвалідністю унаслідок війни, члени їхніх сімей, а також родини загиблих воїнів можуть обирати житло за програмою у будинках в Києві та обласних центрах, що введені в експлуатацію не більше 10 років тому. Для придбання житла в інших населених пунктах немає обмежень за віком будинку. Раніше ішлося про квартири в будинках, яким не більше трьох років. Це правило залишається чинним для інших категорій учасників програми єОселя.

Воднчас друга зміна суттєво розширює вибір житла для усіх позичальників. Якщо раніше ішлося виключно про квартири в багатоквартирних будинках, то тепер за програмою можна придбати приватний будинок або таунхаус (житло в комплексі малоповерхових будинків, суміщених між собою бічними стінами, кожен з таких будинків має свій вхід, іноді гараж і невеликий палісадник – ред.) Але тут діє вимога – будинок або таунхаус має бути введений в експлуатацію не більше, ніж три роки тому.

Площа для будинків і таунхаусів, доступних до придбання учасниками програми, розраховується так: 62,5 м2 для однієї людини і додатково 21 м2 на кожного наступного члена сім’ї. Тобто сім’я із чоловіка, дуржини і дитини може придбати за програмою єОселя будинок площею 104,5 м2.

Для купівлі квартири в багатоквартирному будинку норма площі становить 52,5 м2 на людину і ще по 21 м2 на кожного наступного члена сім’ї.

Експерти ринку нерухомості раніше повідомляли, що за три квартали 2023 забудовники ввели в експлуатацію у столиці на 15% менше житла, у Київській області – на 35% менше, у Львові – на 38% менше.

«Це може спровокувати дефіцит нових метрів, що критично для охочих взяти пільгову іпотеку єОселя 7%, за умовами якої будинку має бути не більше трьох років, що разом зі скороченням будівництва з початку вторгнення, відчутно зменшує кількість доступних варіантів», – говорили аналітики порталу ЛУН.

Тож зміни до програми з 1 січня мають нівелювати ці ризики.

Також, на думку експертів, програма єОселя додатково підігріває ринок нерухомості. Попри те, що кількість виданих кредитів відносно загального числа продажів незначна, саме впровадження програми стабілізує настрої на ринку та заохочує потенційних покупців до більш активних дій.

Як інформував ZAXID.NET, програма пільгової державної іпотеки запрацювала у жовтні 2022 року. Тоді взяти у ній участь і отримати пільговий кредит на житло під 3% річних могли тільки військові, правоохоронці, медики, працівники освіти і науки. Торік у серпні уряд розширив програму для інших категорій українців, але з відсотковою ставкою 7% річних.

За даними Мінреінтеграції, за цей час пільгові кредити на суму понад 9 млрд грн отримали більше 6 тис. українських сімей.