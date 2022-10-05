Мінекономіки запустило державну програму доступних кредитів «єОселя». Зараз програмою можуть скористатися лише певні категорії населення й взяти кредит на житло під 3%, однак із 2023 року взяти пільговий кредит зможуть усі охочі під 7%. Наразі програма працює у тестовому режимі.

Як повідомили в Мінекономіки, у 2022 році програма «єОселя» буде доступна для чотирьох державних категорій:

військових і правоохоронців;

медиків;

працівників освіти;

науковців.

У межах програми можна отримати пільговий кредит під 3% річних на термін до 20 років. Початковий внесок має становити 20% від вартості житла. Роботодавці цих чотирьох категорій зможуть компенсувати працівникам початковий внесок та частину кредиту коштом бюджетних програм. При цьому, розмір компенсації залежить від вислуги.

Із січня 2023 року пільгову іпотеку зможуть отримати всі охочі. На другому етапі житлової програми кредити видаватимуть під 7% річних на термін до 20 років. Подати заявку на отримання пільгової іпотеки можуть українці, які відповідають певним вимогам:

віком від 18 до 70 років і мають українське громадянство;

не беруть участі в інших житлових програмах;

платоспроможні;

не перебувають під санкціями;

можуть мати у власності житло, площею не більше 52 м2 з додатковим 21 м2 на кожного наступного члена родини.

Якщо йдеться про обласний центр, то житло має бути в будинку, що в експлуатації не більш ніж 10 років. Вартість не повинна перевищувати оцінну, визначену оцінником або співробітником банку. Житло застрахують від ризиків випадкового знищення або випадкового пошкодження на повну оцінну вартість.

Оформити кредит можна на порталі держпослуг «Дія» або на сайті Мінцифри зайти у розділ «єОселя» та натиснути «подати заявку». Далі потрібно пройти авторизацію одним із доступних способів, заповнити інформацію про склад сім’ї, вказати ідентифікаційний номер дружини/чоловіка та середньомісячний дохід сім’ї. Далі необхідно вказати інформацію про житло, яке плануєте купити в кредит, вибрати банк і завірити заявку електронним цифровим підписом.

Відповідь на заявку надішлють на електронну пошту або в особистий кабінет на порталі «Дія». Заявку розглядатимуть упродовж трьох днів.

Повноцінно запустити програму планують у другій половині жовтня. Наразі до програми інтегровані «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Скай банк» та «Глобус Банк»