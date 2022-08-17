Міністерство цифрової трансформації України фокусується на тому, щоб запустити послугу з оформлення пільгової іпотеки насамперед у застосунку «Дія».Про це сказав керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, повідомляє «Укрінформ».

«Ми будемо фокусуватися на мобільному застосунку "Дія", адже майже у 18 млн користувачів він встановлений. Тому велика кількість людей зможе отримати послугу з оформлення пільгової іпотеки, тим більше, що зараз багато переміщених осіб», – зазначив він.

Банік додав, що у застосунку оформити іпотеку буде набагато зручніше, ніж на порталі.

Нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні запрацює програма доступної іпотеки для військовослужбовців, правоохоронців, медиків та педагогів.

Програма передбачає купівлю житла із мінімальним початковим внеском у розмірі 20% та кредитуванням на термін до 20 років. Процентна ставка становитиме 3% і залишатиметься фіксованою протягом усього строку кредиту.