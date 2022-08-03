З 1 жовтня в Україні запрацює програма «Доступна іпотека» під 3% річних. Спершу вона буде доступною для чотирьох категорій громадян, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його інформацією, отримати пільговий кредит під 3% річних на 20 років зможуть:

військові за контрактом і працівники сектору оборони та безпеки;

медики;

вчителі та педагогічні працівники;

науковці.

В уряді вважають, що нова програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво та сприятиме відновленню економіки.

Початковий внесок для купівлі житла в рамках програми має становити 20% від вартості житла. Роботодавці цих чотирьох категорій зможуть компенсувати працівникам початковий внесок та частину тіла кредиту коштом бюджетних програм (розмір компенсації залежить від вислуги), зазначили у Міністерстві економіки.

Загалом у межах програми можна буде придбати житло до 52,5 кв. м +21 кв. м на кожного члена сім'ї. Якщо йдеться про обласний центр, то житло має бути в будинку, який перебуває в експлуатації не більш ніж 10 років. Вартість не повинна перевищувати оціночну, визначену оцінником або працівником банку. Водночас житло застрахують від ризиків випадкового знищення або випадкового пошкодження на повну оціночну вартість.

З 2023 року програма запрацює для всіх українців, чия житлова нерухомість не перевищує 52,5 кв. м +21 кв. м на кожного члена сім'ї. Ставка буде пільговою, але становитиме 7% річних. Коли програму розширять на всіх українців, то оформити заявку на кредит можна буде через портал «Дія».

Детальні умови програми можна прочитати у відповідній постанові уряду, прийнятій 2 серпня.