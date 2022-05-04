Від початку російсько-української війни Львів прийняв близько 200 тис. вимушених переселенців. При цьому середня вартість оренди житла значно зросла, а на сайтах із оренди нерухомості можна натрапити на подекуди космічні ціни.

Експерти з нерухомості визнають, що навесні оренда житла зросла чи не вдвічі, однак щодо причин різкого росту цін думки експертів різняються: одні запевняють, що переселенці тут ні до чого, а занижена раніше через пандемію пропозиція зараз просто вирівняла ринок, а інші визнають, що через сплеск попиту ціни на оренду житла необґрунтовано завищені.

ZAXID.NET дізнавався, як вплинула війна на ринок оренди квартир та скільки зараз коштує орендувати помешкання у Львові.

Ціни зросли, пропозиції впали

За даними моніторингу сайтів, що пропонують орендувати квартиру у Львові через посередників, за два місяці війни ціни на оренду житла у Львові зросли в середньому на 3 тис. грн. До прикладу, середня вартість однокімнатної квартири до війни була 8 тис. грн, зараз же за таку квартиру власники просять від 10 до 13 тис. грн.

На онлайн-сервісі для пошуку квартир OLX нині є близько 200 оголошень для тривалого винайму у Львові. Середня вартість однокімнатної квартири – від 8 до 12 тис. грн. На порталі DOM.RIA – є лише близько 30 пропозицій. Орендувати однокімнатну квартиру через цей сайт пропонують від 7 до 17 тис. грн. Портал «Нерухомість Львова» налічує майже тисячу пропозицій оренди. Ціни на однокімнатні квартири тут коливаються від 7500 до 15 тис. грн.

Керівник компанії «Дуоком» Віталій Ковтун розповів ZAXID.NET, вважає, що такий суттєвий ріст цін не пов’язаний із переселенцями, а зростання попиту вирівняло ринок.

«Ринок оренди у Львові дещо був просів – через пандемію було суттєве зниження попиту, адже з міста повиїжджали студенти. Тому, з огляду на те, що за період пандемії ціни на всі товари та послуги лінійно зростали, то орендні ставки просідали. Ціни були нижчими за ринкові», – пояснює ZAXID.NET експерт із нерухомості.

Натомість львівський ріелтор Віктор Артем’єв вважає, що ціни на оренду житла у Львові необґрунтовано завищені й крім великого попиту через переселенців це викликано й тим, що багато хто з тих, хто переїхав до Львова з Києва чи Харкова дійсно готові платити ці суми.

«Ціни не виправдані. Зараз ринок нічим і ніким не регулюється. Ціни завищені на дві-три тисячі [гривень]. Але це не лише тому, що у Львові такі недобросовісні орендодавці, а й тому, що є певна категорія переселенців, яка сама пропонує платити за житло 15-20 тис. грн», – пояснив ріелтор ZAXID.NET.

Скільки коштує зняти квартиру у Львові

За словами Віталія Ковтуна, ціни на житло в старому і новому фонді можуть відрізнятися приблизно на 10%, хоча загалом суттєвої різниці немає. Найбільше на вартість впливає якість самої квартири.

«Середня ціна однокімнатної квартири в середньому стані зараз становить 10-13 тис. грн. Ще місяць тому таку ж квартиру можна було зняти за 8 тис. грн. Двокімнатна квартира коштує від 15 тис. грн. Це усереднені показники, на ринку є й дешевші, і дорожчі варіанти», – пояснює Віталій Ковтун.

Вартість двокімнатної квартири майже не відрізняється від трикімнатної, хоча таких на ринку у Львові небагато й вони не користуються великим попитом.

Своєю чергою, Віктор Артем’єв зазначає, що до ракетних обстрілів інфраструктурних об’єктів у Львові на сайтах із нерухомості можна було зустріти й більш захмарні ціни на оренду житла, однак потім ціни дещо вирівнялись.

Географія пошуку житла теж змінилася. Якщо раніше, кажуть експерти, популярними серед орендарів був центр і наближені до нього райони, то зараз переселенці готові орендувати житло й у віддалених спальних районах.

«Взагалі ситуація зі зростом попиту дуже сильно вирівняла ринок. Питання зараз більше стоїть до якості самої квартири, аніж до локації, де вона розташована. Львів із точки зору киян чи харків’ян не є великим географічно, тому для таких клієнтів немає суттєвої різниці щодо розташування», – додає Віталій Ковтун.

Він також відзначає, що з притоком переселенців змінилися й терміни оренди. Зараз переважно укладаються договори між орендарем та орендодавцем на 2-3 місяці.

Чи можна покарати мародерів

Від початку війни Львівська міська рада почала фіксувати випадки суттєвого росту цін на оренду жила у Львові й прирівнює таких орендодавців до мародерів. Мер Львова періодично публікує особисті дані недобросовісних орендодавців та адреси квартир.

Однак, каже Віталій Ковтун, що такі випадки були і раніше, зараз же вони стали більш публічними через особливу медійну увагу до них. Він додає, що ті, хто хоче нажитися на ситуації, зрештою залишиться ні з чим, бо вибір на ринку є.

Юристи, що спеціалізуються на нерухомості, розповіли ZAXID.NET, що притягнути до відповідальності недобросовісних орендодавців можна. Втім, це стосується лише тих, хто вже має орендарів і вирішив суттєво підвищити їм вартість без вагомих на те причин.

«Оренду приватного житла регулює договір, у якому має бути пункт про те. Чи може власник квартири в односторонньому порядку збільшувати орендну плату. Якщо такого пункту нема, то його дії незаконні», – пояснила ZAXID.NET юристка із житлового права Тетяна Кордіяка.

Вона радить спершу спробувати домовитись із недобросовісним орендодавцем, апелюючи, власне, до договору. Якщо ж вирішити проблему мирним шляхом не вдається, можна звернутися в кілька установ: поскаржитись на гарячу лінію Львівської міської ради (1580), звернутися в Бюро економічної безпеки, яке розгляне вашу заявку після завершення війни.

Крім цього, якщо є укладений договір оренди і він чинний, а власник квартири намагається вас виселити, можна викликати поліцію, каже юристка.

«Також варто звернути увагу в договорі на те, хто саме здає цю квартиру. У Львові часто орендодавці займаються цим неофіційно, тобто, не сплачують податки, не декларують доходи. Це також можна використати як метод упливу на них», – пояснює Тетяна Кордіяка.

Найрадикальнішим методом буде звернення до суду, однак, підсумовує юристка, цей спосіб є нешвидким, а тому і неефективним.