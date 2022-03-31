В Україні запрацювала послуга оформлення заявки на відшкодування пошкодженого чи втраченого майна внаслідок російсько-української війни. Повідомити про втрачене чи пошкоджене майно, а такрж подати заявку на його відшкодування можна через додаток «Дія».

Хто може подати заявку:

Послугою можуть скористатися тільки громадяни України, у яких від початку війни 24 лютого було пошкоджено:

приватні будинки (садибні, дачні та садові);

квартири;

інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Як подати заявку:

оновіть застосунок;

у розділі «Послуги» оберіть «Повідомлення про пошкоджене майно»;

заповніть форму, вказавши необхідну інформацію (ПІБ, РНОКПП, контактні дані та інформація про об’єкт, що було пошкоджено).

Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації. Їх уряд має визначити найближчим часом.

Додамо, що депутати Верховної Ради розробляють законопроект, яким пропонують процедуру компенсації втраченого внаслідок війни житла. Ним передбачено, що людина зможе обирати місто, де хоче оселитися.

«Тобто якщо квартира була в Харкові, то власник зруйнованого житла зможе обрати відповідну квартиру з такими ж характеристиками в іншому обласному центрі», – повідомила голова фракції «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Нагадаємо, що мешканці низки областей, що найбільше постраждали у війні Росії проти України, у додатку «Дія» можуть отримати 6500 грн компенсації за втрачену внаслідок війни роботу. Це, зокрема, наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп.