Звільнені від російської окупації міста і села перетворюються на руїни

29 березня у додатку сервісу державних послуг «Дія» з’явилась нова функція, в якій можна подати заявку на відшкодування пошкодженого чи втраченого майна внаслідок агресії Російської федерації. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у «Дії». Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості», – наголосив Володимир Зеленський.

Потрібно оновити додаток, відкрити пункт меню «Пошкоджене майно», в якому вказати який об’єкт було пошкоджено, надати опис і фото пошкоджень та свої контакті дані. При цьому вказувати потрібно лише пошкодження нерухомості, без побутової техніки чи ремонту. Згодом буде створено спеціальну комісію, яка оцінить збитки.

За словами президента, через тиждень таку заявку можна буде подати і у центрах надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні вже створили Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Все, що зруйнував ворог, почнуть відновлювати після закінчення війни.