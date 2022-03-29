Прем’єр-міністр озвучив дев’ять пріоритетних напрямків в умовах війни
Кабінет міністрів України напрацював дев’ять основних напрямків життя країни в умовах повномасштабної війни. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 29 березня озвучив, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатися.
Дев’ять основних напрямів, над якими працюватиме уряд:
- «Армія понад усе»
Йдеться про грошові виплати, зброю, техніку, їжу, пальне для військових, розвиток військово-промислового комплексу.
- Продовольча безпека
Сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років, надається допомога аграріям, запущена програма безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах.
- «Нова економічна політика»
Це насамперед скорочення податків, повна дерегуляція бізнесу, скасування імпортного ПДВ й ввізного мита.
- єПідтримка й соціальні програми допомоги
Пенсії і соцвиплати виплачують вчасно. 3,5 млн українців, хто втратив роботу, отримали по 6,5 тис. грн.
- Програма допомоги вимушеним переселенцям «Ти вдома»
Держава виплачуватиме щомісяця вимушеним переселенцям по 2 тис. грн для дорослих і по 3 тис. грн для дітей або для осіб з інвалідністю. Бізнесмен, який бере на роботу переселенця, отримає 6,5 тисяч грн як часткову компенсацію зарплати для цієї людини. Люди, які прихистили переселенців, отримуватимуть 450 грн компенсації комунальних послуг.
- «Енергетичний фронт»
Україна назавжди від’єдналася від енергомереж Росії й Білорусі та приєдналися до європейської енергосистеми ENTSO-E. Україна має запас вугілля на складах, газу у сховищах – 9 млрд кубів. Крім того, Україна має певні домовленості з європейськими нафтопереробними заводами для забезпечення пальним.
- «Логістика воєнного часу»
«Укрзалізниця» стала однією з основних компаній для держави. Щодня перевозяться тисячі тонн вантажів, сотні тисяч людей. Для автотранспорту відкрили окремі логістичні маршрути. Будуємо нові склади на західному кордоні, а також плануємо там вже найближчим часом відкривати нові пункти пропуску», — повідомив Глава Уряду.
- «Світ з Україною»
Підтримка партнерів і цілого світу, який об’єднався навколо України.