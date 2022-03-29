Денис Шмигаль озвучив ключові напрямки розвитку в умовах повномасштабної війни.

Кабінет міністрів України напрацював дев’ять основних напрямків життя країни в умовах повномасштабної війни. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 29 березня озвучив, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатися.

Дев’ять основних напрямів, над якими працюватиме уряд:

«Армія понад усе»

Йдеться про грошові виплати, зброю, техніку, їжу, пальне для військових, розвиток військово-промислового комплексу.​

Продовольча безпека

Сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років, надається допомога аграріям, запущена програма безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах.

«Нова економічна політика»

Це насамперед скорочення податків, повна дерегуляція бізнесу, скасування імпортного ПДВ й ввізного мита.

єПідтримка й соціальні програми допомоги

Пенсії і соцвиплати виплачують вчасно. 3,5 млн українців, хто втратив роботу, отримали по 6,5 тис. грн.

Програма допомоги вимушеним переселенцям «Ти вдома»

Держава виплачуватиме щомісяця вимушеним переселенцям по 2 тис. грн для дорослих і по 3 тис. грн для дітей або для осіб з інвалідністю. Бізнесмен, який бере на роботу переселенця, отримає 6,5 тисяч грн як часткову компенсацію зарплати для цієї людини. Люди, які прихистили переселенців, отримуватимуть 450 грн компенсації комунальних послуг.

«Енергетичний фронт»

Україна назавжди від’єдналася від енергомереж Росії й Білорусі та приєдналися до європейської енергосистеми ENTSO-E. Україна має запас вугілля на складах, газу у сховищах – 9 млрд кубів. Крім того, Україна має певні домовленості з європейськими нафтопереробними заводами для забезпечення пальним.

«Логістика воєнного часу»

«Укрзалізниця» стала однією з основних компаній для держави. Щодня перевозяться тисячі тонн вантажів, сотні тисяч людей. Для автотранспорту відкрили окремі логістичні маршрути. Будуємо нові склади на західному кордоні, а також плануємо там вже найближчим часом відкривати нові пункти пропуску», — повідомив Глава Уряду.

«Світ з Україною»

Підтримка партнерів і цілого світу, який об’єднався навколо України.