Україна завершила приєднання до енергосистеми Євросоюзу
На роботу української енергосистеми більше не впливатимуть Росія та Білорусь
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення об’єднання української та європейської енергосистем. Про це президент повідомив у середу, 16 березня, у Twitter.
«Тепер наша електроенергія тече в ЄС, а європейська – в Україну», – написав Зеленський.
Президент подякував главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару з питань енергетики Кадрі Сімсон та всім, «завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема».
Нагадаємо, Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС 28 лютого.
Приєднання до загальноєвропейської енергосистеми ЕТSO-E - важлива складова енергетичної безпеки, адже на роботу системи більше не впливатимуть Росія та Білорусь.
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