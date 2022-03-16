Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення об’єднання української та європейської енергосистем. Про це президент повідомив у середу, 16 березня, у Twitter.

«Тепер наша електроенергія тече в ЄС, а європейська – в Україну», – написав Зеленський.

Президент подякував главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару з питань енергетики Кадрі Сімсон та всім, «завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема».

Нагадаємо, Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС 28 лютого.

Приєднання до загальноєвропейської енергосистеми ЕТSO-E - важлива складова енергетичної безпеки, адже на роботу системи більше не впливатимуть Росія та Білорусь.