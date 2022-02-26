Міністерство енергетики України відмовилося від приєднання до енергомереж Росії та Білорусі після завершення роботи в ізольованому режимі. Відповідний наказ підписав міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, автономна робота української енергосистеми протягом 24−26 лютого пройшла успішно і 27 лютого енергосистема України мала повернутися в об’єднану з Росією та Білоруссю мережу.

«Водночас ворог відкоригував наші плани. Сьогодні підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. Я планую звернутись до міністрів енергетики європейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської. Технічно і технологічно ми довели нашу спроможність. Політично – слово за урядами європейських країн», – написав він.

Як зазначає LIGA.net, Поки діятиме «ізольований режим», Україна не зможе імпортувати та експортувати електроенергію. Також країна не зможе просити про аварійну підтримку у разі аварійної ситуації у сусідів – ані у Росії, ані у Білорусі, ані в Угорщини та Словаччини. Тільки – у Молдови, вона разом з Україною пішла в «ізольований режим». Приєднання енергосистеми України до європейської очікується у 2023 році.

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