Українські військові продовжують відважно захищати свою територію від масштабного російського вторгнення. У суботу, 26 лютого, завершується третій день протистояння. У цей день було гаряче у Києві, де ворог влучив снарядом у багатоповерхівку, унаслідок чого загинули та постраждали цивільні. ЗСУ тримає оборону у Харкові, Сумах, Чернігові, також важкі бої тривають на півдні та сході України.

ZAXID.NET зібрав підсумки третього дня війни та коротко розповідає про наші перемоги та втрати.

Звідки атакували

Наші військові продовжують тримати оборону Києва. Вночі у різних районах столиці було чутно вибухи та автоматні черги, вранці росіяни обстріляли житлові квартали, ворожий снаряд влучив у 25-поверховий будинок, є загиблі. На головному фото ви можете побачити цю пошкоджену багатоповерхівку. Мешканці закликають перебувати в укриттях, а також дотримуватись правил поведінки під час обстрілів.

Росіяни під час атаки на Харків використали касетні бомби із забороненими Женевською конвенцією мінами «Лепесток». Там гвардійці взяли в полон розвідгрупу противника, що намагалася проникнути на територію однієї із військових частин.

Продовжує тримати оборону й Чернігів, там місто обстріляли з «градів». Відомо про обстріли щонайменше 15 житлових будинків, а також дитсадка та заправки. Складна ситуація також у Сумах.

Важкі бої тривають на півдні України – у Херсоні, Миколаєві та Одесі. Цей напрям зараз пріоритетний для ворогів, але їм там не вдалося закріпитися.

Втрати російських окупантів

Протягом доби російські війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, два штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів.

Фронтовий бомбардувальник Повітряних сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки. Також блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами.

Станом на ранок 26 лютого українські військові вбили понад 3,5 тис. росіян, захищаючи свою територію. Понад 200 ворогів потрапили у полон.

На метро Берестейська у Києві наші військові знищили ворожу колону, зокрема два легковики, дві вантажівки з бк, танк.

На Чернігівщині ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні противника. За даними оперативного командування «Північ», знищено близько 20 одиниць техніки, великі втрати особового складу, багато поранених. Під час боїв за Чернігів наші військові також взяли у полон двох окупантів, а також захопили кілька російських танків.

Голова Луганської ОДА повідомив, що українські захисники розбили колону російських військових під Сєвєродонецьком.

Втрати ЗСУ та мирного населення

За даними міністра охорони здоров’я, за два дні війни росіяни вбили 198 цивільних, з них 3 дітей. Також маємо 1115 поранених цивільних, з яких 33 дитини.

У Києві через обстріл багатоповерхівки на Позняках загинули двоє людей, шестеро важко поранені. Під час перевірки документів невідомі вбили поліцейського, після чого втекли на авто. На Київщині через обвал моста на трасі Київ-Ковель-Ягодин постраждали четверо людей, загинула дитина. У смт Бородянка снаряд влучив у житловий будинок, троє людей загинули.

Під Херсоном окупанти підбили швидку, яка везла поранених. Загинув водій та пацієнт, фельдшер поранений.

На Донеччині окупанти обстрілюють мирні населені пункти вздовж лінії розмежування, загинули щонайменше 19 цивільних.

Важливі заяви

Усі країни ЄС підтримали відключення Росії від SWIFT. Відключення Росії від SWIFT обмежить її доступ до світових фінансових ринків. Це спричинить удар по економіці країни. Досі від офіційної позиції щодо додаткових санкцій проти РФ утримувались Угорщина та Німеччина.

Німеччина оголосила про надання Україні протитанкової зброї та «Стінгерів». Федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

Туреччина закрила прохід у Чорне море для військових кораблів Росії. За словами президента Зеленського, вона також надасть Україні військову і гуманітарну допомогу, проте він не уточнив, про що саме йдеться.

Хроніка вторгнення Росії. День третій – у прямій трансляції ZAXID.NET