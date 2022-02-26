Росіяни під час атаки на Харків використали касетні бомби із забороненими Женевською конвенцією мінами «Лепесток», повідомила в суботу, 26 лютого, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Повідомлення з Харкова… Скидають касетні бомби з мінами “Лепесток”. Колір може змінюватися. Розміром з палець. Наступаєш – відриває ногу», – написала вона у Facebook.

Венедіктова наголосила, що використання мін «Лепесток» заборонено Женевською конвенцією. Її називають «бичем» війни в Афганістані, яку організував СРСР та інших локальних воєн XX століття.

За словами генпрокурорки, українські військові в Харкові тримають оборону і не здали жодної позиції, навіть трохи відтіснили ворога.

ПФМ-1 (протипіхотна фугасна міна) «Лепесток» – протипіхотна міна натискної дії радянського виробництва.

Міна «Лепесток» існує в двох варіантах: ПФМ-1 та ПФМ-1С. Перший варіант міни не має пристрою самоліквідації, другий забезпечений пристроєм, що забезпечує її самоліквідацію підривом після закінчення 1-40 годин із моменту установки (час самоліквідації залежить від температури повітря). Зовні ці два різновиди міни відрізняються лише тим, що на крилі міни ПФМ-1С нанесена літера «С».

Міна може встановлюватися у ґрунт тільки засобами дистанційного мінування.

Ураження людини при вибуху міни завдається за рахунок руйнування нижньої частини ноги. Вибух проводиться в момент наступання ногою на датчик цілі. Наразі їх вже не випускають.

Міна широко застосовувалася в Афганській війні. Через незвичну форму пластикового корпусу діти нерідко сприймали міну як іграшку й отримували серйозні поранення або гинули.

Відомо, що Росія також використовувала ці міни на Донбасі.

Нагадаємо, Росія напала на Україну 24 лютого. Хроніку третього дня російсько-української війни читайте на ZAXID.NET.