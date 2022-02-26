Майже 200 росіян здалися в полон українським військовим

Від початку вторгнення загинули понад 3,5 тисяч російських військових, а майже 200 потрапили в полон. Про це повідомив в ефірі телеканалу «Рада» радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

У свою чергу, за інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 6:00 втрати бойової техніки окупанта – 14 літаків, 8 гелікоптерів, 102 танки, 536 ББМ, 15 гармат, один ЗРК БУК. Зокрема, вночі українські війська противітряної оборони (ППО) збили військово-транспортний літак ІЛ-76 з російськими десантом у районі Василькова на Київщині. На приморському напрямку в районі Коблево 28 окрема механізована бригада знищила катер та до 20 чоловік особового складу ДРГ противника.

Михайло Подоляк під час ранкового брифінгу також повідомив, що потужні бої ведуться на Півдні – в Херсоні, Миколаєві, Одесі, Маріуполі. У Києві, куди ворог намагався підтягнути максимум техніки, та в околицях ситуація контрольована. За його словами в багатьох містах вночі постійно працювали сигнали повітряної тривоги, оскільки ворог використовує артилерію та авіацію для прямих ударів.

«Станом на 7:00 26 лютого жодної тактично-оперативної переваги збройні сили Росії не отримали. Україна не просто вистояла – Україна перемагає. Люди вміють захищати свою державу», – сказав Подоляк.

Генштаб повідомляє, що ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗСУ на Сході України та у північній частині Київської області. Поодинокі авіаційні удари були в Сумах, Полтаві та Маріуполі. Ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у Южному та Одесі, по аеродрому Озерне (Житомирська область), по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області. З Чорного моря росіяни здійснили пуск крилатих ракет морського базування «Калібр» по території України.

Управління діями тактичної авіації РФ відбувається з території Білорусі та з Криму. У районі Мозиря (білорусь) перебувають батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО. Десятки танків перебувають в районі села Шумське (Сумська область, Роменський район), а в районі Косівщини (околиця міста Суми) – «Гради». На Слобожанському напрямку українські військові зупинили наступ противника та продовжують оборонятися в Харківській області, ведуться міські бої в Охтирці.

Хроніка вторгнення Росії – у прямій трансляції