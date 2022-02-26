Біля Херсона росіяни обстріляли машину швидкої: двоє загиблих
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За кілька кілометрів від Херсона росіяни розстріляли машину «швидкої допомоги». Загинули водій і пацієнт, якого везли в лікарню. Фельдшер отримав поранення. Про це повідомила журналістка Анжела Слободян, яка була на місці події.
«Дві швидкі везли поранених до лікарні. Одна проскочила. Другу просто розстріляли і підірвали окупанти», — написала журналістка у Facebook.
За її словами, від вибуху і пожежі згоріли 64-річний водій швидкої та поранений, якого медики везли в лікарню. 52-річний поранений фельдшер у лікарні.
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері 25 лютого українська авіація завдала потужного бомбо-штурмового удару по російській бронетехніці в Херсоні. Ворог відійшов і місто повернулося під контроль ЗСУ. Але в регіоні досі неспокійно.
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