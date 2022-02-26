У Києві на Повітрофлотському проспекті вбили поліцейського під час перевірки документів. Про це повідомляє «Українська правда», якій цю інформацію підтвердили у поліції, а також посилаючись на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Сірий Mitsubishi, з якого вбили правоохоронця, втік з місця події. Більше деталей наразі немає.

Нагадаємо, що наші військові продовжують тримати оборону Києва. Вночі у різних районах столиці було чутно вибухи та автоматні черги, росіяни атакували мирне населення і вранці 26 лютого ворожий снаряд влучив у 25-поверховий будинок, є загиблі.

Мешканці закликають перебувати в укриттях, а також повідомляти про підозрілих осіб та дотримуватись правил поведінки під час обстрілів.

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