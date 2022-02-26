Федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати Збройним силам України тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

«Російське вторгнення в Україну знаменує собою поворотний момент. Це загрожує всьому нашому післявоєнному порядку. У цій ситуації наш обов’язок – зробити все можливе, щоб допомогти Україні захиститися від армії вторгнення Володимира Путіна. Німеччина підтримує Україну», – пояснив це рішення федеральний канцлер Олаф Шольц.

The Russian invasion marks a turning point. It is our duty to support Ukraine to the best of our ability in defending against Putin's invading army. That is why we are delivering 1000 anti-tank weapons and 500 #Stinger missiles to our friends in #Ukraine. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 26, 2022

У Берліні наголосили, що зброя на підтримку ЗСУ буде доставлена ​​в Україну в найкоротші терміни.

Німеччина щойно повідомила про надання Україні протитанкових гранатометів та «Стінгерів». Так тримати, канцлере @OlafScholz! Антивоєнна коаліція в дії! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Нагадаємо, раніше Німеччина дозволила надати Нідерландам зброю свого виробництва.

Водночас дотепер Німеччина не лише не надавала Україні зброї у боротьбі проти Росії, але й блокувала її надання через механізми НАТО і не дозволяла продавати Україні зброю свого виробництва іншим країнам.