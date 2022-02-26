Німеччина погодилась надати Україні «Стінгери» і протитанкові гранатомети
Зброю з Німеччини до України доставлять найближчим часом
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Федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати Збройним силам України тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.
«Російське вторгнення в Україну знаменує собою поворотний момент. Це загрожує всьому нашому післявоєнному порядку. У цій ситуації наш обов’язок – зробити все можливе, щоб допомогти Україні захиститися від армії вторгнення Володимира Путіна. Німеччина підтримує Україну», – пояснив це рішення федеральний канцлер Олаф Шольц.
У Берліні наголосили, що зброя на підтримку ЗСУ буде доставлена в Україну в найкоротші терміни.
Нагадаємо, раніше Німеччина дозволила надати Нідерландам зброю свого виробництва.
Водночас дотепер Німеччина не лише не надавала Україні зброї у боротьбі проти Росії, але й блокувала її надання через механізми НАТО і не дозволяла продавати Україні зброю свого виробництва іншим країнам.