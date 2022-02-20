Міністерка оборони Німеччини знову відмовила Києву у постачанні зброї
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Повний текст виступу президента України у Мюнхені ZAXID.NET
Голова міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт наполягає, що відмова Берліна від постачання зброї Києву є правильною. Таку думку вона висловила на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє «Європейська правда».
На її думку, у підтримці України важливо зберігати її економічну стабільність на тлі безпекової кризи.
На запитання, чи готова Німеччина поставити зброю у разі нападу на Україну, Ламбрехт відповіла, що в НАТО важливо не те щоб усі робили одне й те саме, а те, щоб партнери загалом доповнювали одне одного.
За її словами, федеральному уряду завжди було важливо підтримувати Україну з метою економічної стабільності.
«Якщо кожен надає підтримку, яку може це хороший знак, і в цей момент ми живемо так. Вчора президент Зеленський вимагав не тільки зброю, але також економічну підтримку, тому що ми повинні пересвідчитись, що Україна не зіткнеться з масштабними економічними проблемами та наслідками у цій дуже серйозній кризі», – сказала вона.
Ламбрехт також вкотре повторила позицію німецького уряду, що обмежена політика експорту зброї теперішнього уряду «пов’язана з нашою історією, з нашим минулим».
«Тому я вважаю, що цей підхід є правильним. Німецький народ підтримує цю думку. Вісімдесят відсотків людей – за такий обмежений експорт зброї», – сказала Ламбрехт.
Зазначимо, що Німеччина послідовно відмовляла у постачанні озброєння Києву. Німецький уряд заявляв, що нібито дотримується позиції «не постачати зброю до зон гострого конфлікту».
Водночас як зазначає NV.ua з посиланням на Міністерство економіки Німеччини, Берлін у 2021 році експортував зброю на 4 млрд євро до Єгипту, який бере участь у збройному конфлікті в Лівії.
Як інформував ZAXID.NET, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Будапештський меморандум, який має гарантувати Україні безпеку, не має юридичних зобовʼязань. Але, на її погляд, західні партнери мають робити все, щоб уникнути війни.
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