Крістіне Ламбрехт переконана, що Україні важливо зберігати її економічну стабільність на тлі безпекової кризи

Голова міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт наполягає, що відмова Берліна від постачання зброї Києву є правильною. Таку думку вона висловила на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє «Європейська правда».

На її думку, у підтримці України важливо зберігати її економічну стабільність на тлі безпекової кризи.

На запитання, чи готова Німеччина поставити зброю у разі нападу на Україну, Ламбрехт відповіла, що в НАТО важливо не те щоб усі робили одне й те саме, а те, щоб партнери загалом доповнювали одне одного.

За її словами, федеральному уряду завжди було важливо підтримувати Україну з метою економічної стабільності.

«Якщо кожен надає підтримку, яку може це хороший знак, і в цей момент ми живемо так. Вчора президент Зеленський вимагав не тільки зброю, але також економічну підтримку, тому що ми повинні пересвідчитись, що Україна не зіткнеться з масштабними економічними проблемами та наслідками у цій дуже серйозній кризі», – сказала вона.

Ламбрехт також вкотре повторила позицію німецького уряду, що обмежена політика експорту зброї теперішнього уряду «пов’язана з нашою історією, з нашим минулим».

«Тому я вважаю, що цей підхід є правильним. Німецький народ підтримує цю думку. Вісімдесят відсотків людей – за такий обмежений експорт зброї», – сказала Ламбрехт.

Зазначимо, що Німеччина послідовно відмовляла у постачанні озброєння Києву. Німецький уряд заявляв, що нібито дотримується позиції «не постачати зброю до зон гострого конфлікту».

Водночас як зазначає NV.ua з посиланням на Міністерство економіки Німеччини, Берлін у 2021 році експортував зброю на 4 млрд євро до Єгипту, який бере участь у збройному конфлікті в Лівії.

Як інформував ZAXID.NET, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Будапештський меморандум, який має гарантувати Україні безпеку, не має юридичних зобовʼязань. Але, на її погляд, західні партнери мають робити все, щоб уникнути війни.