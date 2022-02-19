Міністерства закордонних справ Німеччини та Австрії опублікували рекомендації своїм громадянам невідкладно залишити територію України, пише в суботу, 19 лютого, «Європейська правда».

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Німцям радять виїхати з будь-якого регіону України, австрійцям – з усіх регіонів, крім західних.

Зі схожим попередженням до своїх громадян звернулося МЗС Франції. Але французам рекомендують тікати тільки з прифронтових територій сходу України.

«Напруженість між Росією та Україною продовжує загострюватися на тлі масової присутності та переміщення російських військових підрозділів поблизу кордонів України. Військовий конфлікт можливий у будь-який момент… У разі нападу Росії на Україну можливості для підтримки громадян Німеччини дуже обмежені», – сказано в повідомленні німецького МЗС.

Нагадаємо, що раніше подібні рекомендації своїм громадянам надали міністерства закордонних справ більш ніж десяти країн.

Зазначимо, що наразі біля України зосереджено понад 150 тис. російських військових, а ситуація на Донбасі різко загострилася: бойовики ведуть обстріли підконтрольних їм територій, у яких звинувачують Україну. Також вони обстрілюють українські позиції.