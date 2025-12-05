Росіянин розстріляв військового ЗСУ, коли той здавався у полон

На Сіверському напрямку військовий російської армії розстріляв бійця ЗСУ, який здавався у полон. Про це у п’ятницю, 5 грудня, повідомив Офіс генерального прокурора.

Трагедія трапилась під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське, що у Бахмутському районі Донецької області. Відео страти українського військового опублікували у російських телеграм-каналах. ZAXID.NET не публікує відео з етичних міркувань.

Як повідомляє ОГП, на кадрах видно, що російський військовий у напівзруйнованому будинку помітив українського захисника.

«Боєць ЗСУ вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, окупант із засідки підступно відкрив вогонь. Поранений воїн спробував укритися, однак військовий РФ добив його пострілом з автомата», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що на Покровському напрямку росіяни стратили п’ятьох українських захисників.

Додамо, що у першому варіанті мирного плану США містився пункт про відмову від кримінального переслідування Росії за вчинення воєнних злочинів на території України. 24 листопада Володимир Зеленський повідомляв, що план змінили, урахувавши інтереси України. Однак наразі невідомо, чи вилучили звідти пункт про амністію росіян.