На підйомнику застрягли 80 туристів

Удень 26 грудня на горі Захар Беркут у селі Волосянка сталася зупинка крісельного підйомника, на якому перебували туристи. Заблокованих людей рятували працівники ДСНС.

Як йдеться в повідомленні рятувальників, повідомлення про зупинку підйомника надійшла об 11:50. Станом на 13:04 з крісельного підйомника було знято 42 людини, з них 22 дитини. Температура повітря на горі Захар Беркут сьогодні становить -3°C.

Роботи по зняттю туристів з крісельного підйомника тривають.

Рятувальники знімають людей з підйомника, фото ДСНС

Загалом на підйомнику перебували близько 80 осіб. До робіт залучено 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки.

ДСНС у Львівській обасті також опублікували відео зняття туристів з поламаного підйомника.

Оновлено. Як повідомили в ГУ ДСНС Львівщини о 14:37, роботи зі зняття людей з підйомника завершили о 14:06. Всього зняли з підйомника 78 людей, з яких 39 – діти.

Додамо, що крісельні підйомники у Славському не вперше ламаються. У 2020 році зупинився підйомник на горі Погар, у 2021 та 2022 році зупинявся підйомник на горі Тростян.