Дарʼя Боярська поруч із Путіним та Трампом у 2019 році

Угорські правозахисні організації висловили невдоволення тим, що координаторкою місії ОБСЄ зі спостереження на виборах стане колишня перекладачка російського диктатора Владіміра Путіна Дарʼя Боярська. Вона тривалий час працювала в адміністрації російського лідера, повідомила газета The Guardian.

Боярська багато років поспіль працювала у російському МЗС та перекладала на численних зустрічах високого рівня. Зокрема, вона була перекладачкою під час зустрічі Путіна та американського президента Дональда Трампа в японській Осаці 2019 року. За словами ексрадниці Трампа Фіони Гілл, Путін змінив свого перекладача на Боярську, щоб «відволікти Трампа привабливою перекладачкою».

У 2021 році вона перейшла до ОБСЄ та наразі обіймає посаду старшої радниці Парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні. У березня стало відомо, що Боярська координуватиме місію ОБСЄ з моніторингу голосування на парламентських виборах в Угорщині.

Напередодні виборів Боярська представників організацій громадянського суспільства на закриту зустріч наступного тижня в Будапешті. Під час зустрічі делегати мають закласти основу для масштабнішої моніторингової місії, до якої входитимуть депутати від країн-членів ОБСЄ.

Угорські правозахисники висловили занепокоєння, що Дарʼя Боярська може вплинути на результат виборів на користь проросійського премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана. В Угорському Гельсінському комітеті заявили, що залежно від того, чи підтримувала Боярська зв’язки з російськими офіційними органами, «навіть уявлення про те, що до конфіденційних переговорів можуть отримати доступ зловмисні зовнішні суб’єкти», завадить правозахисникам вільно висловлюватися.

Комітет звернувся до ПА ОБСЄ щодо відсторонення Дарʼї Боярської від усіх завдань, повʼязаних з місією зі спостереження виборів в Угорщині. Правозахисники також вимагають, щоб Боярська не мала доступу до конфіденційної інформації, пов'язаної з виборами. Втім, у Парламентській асамблеї заявили, що звернення комітету «є наклепницьким». Генсек італійської ПА ОСБЄ Роберто Монтелла заявив, що особисто призначив Боярську для участі в місії в Угорщині та повністю їй довіряє. Він додав, що наразі немає жодних доказів того, що вона контактує з російською розвідкою та російським урядом.

Зазначається, що наприкінці 2022 року Польща оголосила Боярську персоною нон грата напередодні зустрічі ПА ОБСЄ в країні, заявивши, що її присутність «становитиме загрозу державній безпеці», згідно з повідомленнями ЗМІ на той час. Російські бази даних свідчать, що Боярська продовжує регулярно відвідувати Росію після повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, вже 12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Основними претендентами є керівна проросійська партія Віктора Орбана «Фідес» та опозиційна «Тиса» Петера Мадяра. За даними Financial Times, вперше за понад 15 років партія Орбана ризикує зазнати поразки. Під час своєї передвиборчої кампанії Орбан та «Фідес» обрали антиукраїнську стратегію. Зокрема, угорська влада заявляє про те, що ЄС нібито виділяє Україні гроші, які могли використати на благо угорців.