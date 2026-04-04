Чоловік сплатив жінці 100 тис. грн і мав додати ще 2500 доларів після перетину кордону

На Закарпатті прикордонники викрили фіктивне подружжя, яке уклало шлюб з метою подальшого виїзду чоловіка за кордон. Про це у суботу, 4 квітня, повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Під час перевірки документів 27-річного жителя Тернопільщини, який прямував разом з 28-річною жінкою з інвалідністю до Словаччини, у прикордонного наряду пункту пропуску «Ужгород» виникли сумніви щодо законності отримання ними свідоцтва про шлюб.

«Деталі фіктивної угоди розкрилися під час опитування подорожніх. Чоловік та жінка, які побралися лише кілька місяців тому, не знали практично нічого один про одного та проживають за різними адресами», – йдеться в повідомленні прикордонників.

Згодом тернополянин зізнався, що шлюб з жителькою сусіднього села, яка має інвалідність II групи, йому був потрібен лише для того, щоб виїхати за межі України. За таку оборудку він сплатив їй 100 тис. грн і мав додати ще 2500 доларів після успішного перетину кордону.

На місце події викликали співробітників Нацполіції. У діях жінки вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». За спробу незаконного перетину кордону чоловікові також доведеться відповідати перед судом.