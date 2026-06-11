По бухті в Севастополі вдарила ракета «Нептун»

У ніч на четвер, 11 червня, підрозділи Військово-морських сил ЗСУ успішно атакували військовий обʼєкт російських окупантів у Криму. Для ураження застосували береговий ракетний комплекс «Нептун», повідомили у пресслужбі ВМС.

Місцеві телеграм-канали вранці 11 червня повідомили про пожежі на території Севастополя. За даними очевидців, вночі у Стрілецькій бухті прогримів вибух.

У пресслужбі ВМС підтвердили атаку на Севастополь та повідомили, що уразили військовий обʼєкт у Стрілецькій бухті. На поширених місцевими фото і відео чутно вибух, а також видно місце загоряння.

Військово-морські сили ЗСУ уточнили, що для атаки на Стрілецьку бухту застосували береговий ракетний комплекс «Нептун».

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«Унаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту РФ», – повідомили у пресслужбі ВМС.

Нагадаємо, під час нічної атаки 11 червня українські БпЛА атакували чотири мости на тимчасово окупованій Херсонській області, що сполучають материкову частину України із Кримом. Через це окупаційна адміністрація повідомила про перебої з постачанням пального. Зокрема, у Севастополі заявили про тимчасове скасування нової партії персональних QR-кодів для отримання бензину через проблеми з доставкою паливозаправників.