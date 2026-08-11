У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків Євгена Коновальця

У нідерландському Роттердамі ексгумували останки полковника Армії УНР та першого голови ОУН Євгена Коновальця. Прах видатного українця повернуть на Батьківщину та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це повідомили в Офісі президента України 11 серпня.

Церемонію прощання з Коновальцем проведуть у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. В ОП зазначили, що про дату та інші деталі заходу повідомлять додатково.

Там додали, що підготовкою та організацією повернення останків полковника за дорученням президента Володимира Зеленського займалися Кирило Буданов та команда Офісу президента, Андрій Сибіга та команда Міністерства закордонних справ, Олександр Алфьоров та команда Українського інституту національної памʼяті.

Євген Коновалець – полковник Армії УНР, командант УВО, голова Проводу українських націоналістів (1927), перший голова ОУН (1929–1938). Народився 14 червня 1891 року в селі Зашків біля Львова.

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Полковника Євгена Коновальця за наказом Йосипа Сталіна вбив енкаведист Павло Судоплатов в Роттердамі 23 травня 1938 року. Українця поховали на місцевому цвинтарі Кросвейк.

Нагадаємо, 19 травня 2026 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує рішення про повернення з-за кордону останків засновника та голови Організації українських націоналістів, командира Січових Стрільців та полковника Армії УНР Євгена Коновальця. Уже 25 травня Україна отримала дозвіл на перепоховання Коновальця.

У липні стало відомо, що останки Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Раніше, 25 травня, там перепоховали останки полковника армії УНР, другого голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник, які до цього були поховані в Люксембурзі.