Могила Євгена Коновальця на цвинтарі Кросвейк

Україна отримала дозвіл на перепоховання засновника та голови Організації українських націоналістів, командира Січових Стрільців та полковника Армії УНР Євгена Коновальця. Про це повідомила 25 травня у коментарі «Інтерфакс-Україна» заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук.

Після церемонії перепоховання останків очільника ОУН Андрія Мельника на Національному військовому меморіальному кладовищі Верещук заявила, що наступним діячем, якого повернуть з-за кордону, стане похований у Роттердамі Євген Коновалець.

«У нас уже є дозвіл, ми готуємось і здійснимо чин перепоховання найближчим часом», – повідомила Ірина Верещук.

Заступниця голови ОП додала, що Україна планує повертати з-за кордону не тільки українських діячів XX століття, але й визначних людей Княжої та Козацької доби.

За її словами, наразі в Україні планують ухвалити закон про Національний пантеон, який має визначити процедуру перепоховання. Він має встановити, чи останки людей, яких вже перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі, будуть переносити на територію Пантеону та після якого періоду. Верещук наголосила, що постанови Кабміну ухвалюватимуть окремо щодо кожного діяча.

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров зазначив, що триває робота щодо перепоховання сотень діячів. Водночас ані він, ані Ірина Верещук не відповіли на запитання журналістів, чи планується перепоховання провідника ОУН Степана Бандери.

Нагадаємо, 19 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує рішення про повернення з-за кордону останків Євгена Коновальця.

Євген Коновалець очолював одну з найбоєздатніших частин Армії УНР – курінь Січових Стрільців. Після поразки визвольних змагань та розформування українських військових частин у 1920 році він був змушений емігрувати.

1929 року Євген Коновалець заснував Організацію українських націоналістів (ОУН). Організація використовувала підпільну діяльність, тероризм і політичні вбивства для опору спочатку польській, а потім радянській окупаційній владі.

Очільник ОУН Євген Коновалець

23 травня 1938 року Євгена Коновальця вбив працівник радянського КДБ Павєл Судоплатов. Він передав українському діячу вибухівку, замасковану під коробку цукерок. Коновальця поховали на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі.