Військові 118-ї окремої механізованої бригади встановили рекорд України, обороняючи село у Запорізькій області. Про це у неділю, 24 травня, повідомили на фейсбук-сторінці 118 ОМБр.

Бійці 118-ї бригади встановили рекорд України у категорії «Військова стійкість та оборона». Вони безперервно утримують контроль над селом Мала Токмачка у Запорізькій області протягом 1500 днів.

«За безперервне утримання району оборони села Мала Токмачка Запорізької області – одного з найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни, який перебуває під контролем Сил оборони України понад 1500 днів в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню та безперервного тиску противника», – йдеться в описі досягнення.

Голова наглядової ради «Книги рекордів України» вручив командуванню 118-ї ОМБр диплом, що засвідчує встановлене досягнення. Водночас бійці зазначають, що найголовніше для них – недопущення російської окупації.

«Насправді національний рекорд – це лише констатація факту для історії. Справжня ж нагорода для наших титанів – кожен збережений метр української землі. Честь і шана усім воїнам, усім підрозділам, які тримали і продовжують тримати рубежі в районі Малої Токмачки», – йдеться у повідомленні бригади.

Село Мала Токмачка розташоване у Пологівському районі приблизно за 10 км від міста Оріхів, поблизу лінії бойового зіткнення. До повномасштабної війни там проживало приблизно 3 тис. людей, але через постійні обстріли станом на лютий 2026 року з населеного пункту виїхало близько 90% жителів.

До слова, 22 травня Володимир Зеленський повідомив, що від початку 2026 року Сили оборони звільнили 590 км² території України.