Компанія створила продукт у співпраці з росіянином попри вихід з російського ринку

Бренд Nike представив нову модель кросівок, створену у колаборації зі скейтбординговим брендом Rassvet. Одним із засновників компанії є росіянин Гоша Рубчінський, який відкрито підтримував анексію Криму, повідомило у середу, 10 червня, United24 Media.

Кросівки Nike SB Zoom Tennis Classic x Rassvet отримали подвійний логотип, металевий брелок та чотири набори шнурків. Компанія анонсувала початок продажів цього взуття влітку 2026 року.

Зазначимо, бренд Rassvet у 2016 році заснував російський дизайнер Гоша Рубчінський разом зі скейтбордистом Толею Тітаєвим. Попри те, що бренд базується у Парижі, він просуває ностальгію за пострадянським простором та використовує кирилицю в написах. Раніше сам Рубчінський розповідав, що хоче показати через Rassvet «красу російської молоді» Заходу.

Додамо, у 2022 році Nike залишив російський ринок, закрив власні магазини та обмежив доступ до своїх онлайн-сервісів для росіян.

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Хто такий Гоша Рубчінський

Гоша Рубчінський став популярним серед західних споживачів у 2016-2017 роках, запустивши тренд на кирилицю серед суперзірок. Зокрема, його футболки з російськими прапорами, гербами СРСР та написами «Россия» та «Спаси и сохрани» носили Джастін Бібер, Ріта Ора, Тревіс Скотт, Тімоті Шаламе та низка інших.

Гоша Рубчінський у футболці, присвяченій СРСР

У 2014 році дизайнер публічно підтримав незаконну анексію Криму росіянами.

У 2018 році Гошу Рубчінського звинуватили у листування з неповнолітніми та вимаганні у них відвертих фото. Тоді він відкидав звинувачення та заявляв, що проводив кастинг.

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У 2023 році Рубчінський став головним дизайнером бренду Yeezy репера Каньє Веста. Тоді він створив скандальну лінійку «Чорні пси». Зазначимо, Вест відомий своїми антисемітськими та проросійськими заявами – нещодавно його концерт навіть скасували в Польщі через пости про любов до Адольфа Гітлера.

У 2025 році Гоша Рубчінський представив у Лондоні фотопроєкт «День перемоги». Тоді його розкритикували за романтизацію війни та «загадкової російської душі», а також мілітаризму та радянської естетики.